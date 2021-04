Molti in questi giorni passeranno al setaccio la casa. Tutte le sue parti splenderanno dopo aver eliminato l’opacità e la sporcizia. Provvediamo allora anche perché tutti stanno utilizzando questo detergente naturale che dona risultati incredibili su persiane e tapparelle.

Alcuni angoli trascurati

Cominciano le pulizie pasquali e si approfitta per pulire anche quelle parti della casa che durante le pulizie quotidiane sono disattese. Una di queste è la parte superiore dei mobili, su cui si accumula polvere. A questa si aggiungono anche le persiane e le tapparelle o veneziane. Questi sono alcuni punti della casa dove si troverà sicuramente della polvere in eccesso, che se eliminata, permetterà di allontanare allergie e acari.

Quali prodotti scegliere

Ci sono tanti modi di fare le pulizie in casa e ognuno ha già i suoi prodotti che danno degli ottimi risultati. Si dice che le cose che vanno bene non si cambiano, ma il risultato non è l’unico criterio per scegliere e anche la salute conta. Se possiamo fare a meno dei prodotti chimici è sempre meglio. I prodotti naturali non sono dannosi e hanno la stessa efficacia. Altro vantaggio da non trascurare è che si possono tranquillamente preparare a casa.

La cosa più importante però quando si fanno le pulizie in casa è di adoperare i detergenti giusti. Preferiamo utilizzare i detergenti fatti in casa con prodotti di origine naturale, che non fanno male alla salute. Un detergente abbastanza universale e indicato per la maggior parte delle superfici è il sapone di Marsiglia diluito in acqua. È un detergente che si adatta a quasi tutte le superfici, tuttavia per persiane, tapparelle e veneziane è meglio usare l’aceto di mele.

Mettiamone un po’ in una ciotola e poi con l’aiuto di una spugna oppure di un vecchio guanto di cotone o di lana passiamolo sulle veneziane e sulle persiane. Lo sporco andrà via benissimo, l’aceto eliminerà la polvere e gli acari. Inoltre donerà un leggero profumo alla stanza. Un rimedio semplice, salutare e davvero efficace.

