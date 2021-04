La settimana che si è appena chiusa ha rispettato al millesimo il nostro percorso campione previsto. Cosa attendere per la prossima? Come investire e come portare gli eventi a favore?

Il 5 aprile Wall Street riaprirà i battenti, gli altri indici azionari considerati il giorno successivo.

Settimana prossima attesi ulteriori rialzi sui mercati ma ci sono dei livelli da monitorare con attenzione che ora andremo ad analizzare.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione dell’1 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.203

Eurostoxx Future

3.917

Ftse Mib Future

24.630

S&P 500 Index

4.019,87.

La previsione del frattale annuale per settimana prossima è in un punto di verifica

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 1 aprile

Le prossime date di setup scadranno fra il 5 ed il 6 aprile e poi il 16 aprile. Importante quindi quello che accadrà nella giornata di martedì.

Previsioni per la settimana del 5 aprile

Atteso minimo settimanale fra lunedì e martedì poi massimo in quella di venerdì.

Prezzi attesi dal 5 al 9 aprile

Dax Future

area di minimo 14.980/15.100

area di massimo 15.445/15.599

Eurostoxx Future

area di minimo 3.863/3,899

area di massimo 3.959/4.001

Ftse Mib Future

area di minimo 24.355/24.500

area di massimo 25.000/25.095

S&P 500 Index

area di minimo 3.979/3.999

area di massimo 4.085/4.121.

Di seguito la mappa operativa e i livelli da monitorare per la giornata di lunedì/martedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 aprile inferiore a 14.864.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 aprile inferiore a 3.834.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 aprile inferiore a 24.200.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 aprile inferiore a 3.965.

Strategia operativa

Continuare a stare Long multidays.

Si procederà per step.