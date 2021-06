Le piante grasse sono ideali sia per chi non ha ancora molta dimestichezza con il giardinaggio, sia per chi non può dedicarvi molto tempo.

Ma non sono solo questi i vantaggi di avere nel giardino questo tipo di piante. Data la scarsa manutenzione e le poche cure di cui hanno bisogno, le piante grasse sono perfette da coltivare in estate.

Infatti, possiamo più o meno tranquillamente andare in vacanza per qualche giorno, consapevoli che non soffriranno molto l’assenza di acqua e nutrienti.

Poi sono anche molto belle da vedere. Alcune piante grasse sono davvero molto scenografiche e posseggono delle caratteristiche particolari che affascinano chiunque, come nel caso del Mesembriantemo.

Infatti, tutti restano a bocca aperta ammirando i fiori meravigliosi di questa pianta grassa, che vedremo nel dettaglio tra poco.

La pianta grassa dell’estate

Il Mesembriantemo è una pianta grassa succulenta della famiglia delle Aizoacee, apprezzata soprattutto per la sua ricca fioritura e la crescita veloce.

È formata da numerosi steli carnosi e di colore verde chiaro che d’inverno assumono una colorazione rossiccia. Anche le foglie sono strette e lunghe, ed hanno lo stesso colore verde grigiastro degli steli.

La fioritura inizia a maggio e finisce ad ottobre, inoltrandosi fino a fine autunno nelle zone con clima più mite.

Come tutte le piante grasse, sopporta bene il caldo torrido e predilige ambienti soleggiati, ma non gradisce molto l’esposizione ai raggi diretti del Sole.

Il terreno deve essere leggero e drenato misto a sabbia o ghiaia. Se troppo compatto e poco drenante le radici marciscono in fretta.

Per quanto riguarda l’annaffiatura, il Mesembriantemo si accontenta di acqua piovana e di irrigazioni sporadiche in periodi di siccità. Se coltivata in vaso la pianta va annaffiata all’occorrenza quando il terreno è troppo asciutto.

La particolarità di questa bellissima pianta grassa sta nei fiori. Essi possiedono lunghi petali ligulati ed al centro vi sono gli stami di un colore giallo molto appariscente.

Alcuni fiori sono di un colore rosa acceso, altri invece hanno tonalità tendenti al bianco, al giallo, all’arancione o al rosso.

Il bello di questi fiori è che si aprono la mattina all’alba e si chiudono dopo il tramonto, emanando di notte un profumo davvero incredibile.

