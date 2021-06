Le temperature di questo periodo ci stanno davvero mettendo alla prova. Trovare un piatto fresco da mangiare che non ci appesantisca troppo è sempre una sfida. Spesso si ricade sulla solita insalatona, o sull’insalata di riso quando non si hanno tante idee. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo un piatto semplice da preparare. Tutto a base di verdure, per una cena leggera ma gustosissima.

Un appetitoso e veloce piatto da portare in tavola nelle calde serate estive

Il piatto di oggi prevede l’uso di pochi ingredienti. Non servono grandi doti culinarie e avremo bisogno solo di 20 minuti. Vediamo come cucinare i pomodori ripieni di zucchine e fontina. Una variante dei pomodori ripieni di riso, ma molto più digeribile.

Ingredienti per 2 persone

150 gr di pomodori medi;

100 gr di zucchine;

un cucchiaio di pesto;

30 gr di fontina (o un formaggio a scelta);

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo i nostri pomodori. Scegliamo quelli tondi un po’ più piccoli non quelli oblunghi. Possiamo usare anche i pomodorini. Eliminiamo la calotta superiore e con un cucchiaino togliamo la polpa all’interno. Ora mettiamoli su un foglio di carta da cucina capovolti. Per farli sgocciolare per bene.

Passiamo alle zucchine. Laviamole e tagliamole a cubetti. In una padella con un filo d’olio facciamole cuocere. Ma non completamente, lasciamole un po’ croccanti. Finita la cottura, mettiamo in una ciotola le zucchine con un cucchiaio di pesto e mescoliamo. Aggiustiamo di sale e pepe. E finiamo aggiungendo la nostra fontina grattugiata.

Ora, con l’aiuto di un cucchiaio o un cucchiaino, farciamo i nostri pomodori. Riempiamoli bene fino all’orlo e finiamo con una spolverata di fontina. E il piatto è pronto. In pochissimi minuti avremo un gustoso piatto da consumare come aperitivo in giardino. E senza dover accendere il forno!

Ecco un appetitoso e veloce piatto da portare in tavola nelle calde serate estive. Questo piatto è sì leggero, ma anche molto nutriente. Una valida alternativa alle solite ricette viste e riviste.

