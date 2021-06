I frutti estivi non sono solo squisiti e idratanti. Molti di questi hanno un grande apporto benefico sul nostro organismo. Abbiamo già visto come studi recenti dimostrano che mangiare 2 kiwi prima di dormire può migliorare la qualità del sonno. Fra tutti ce n’è uno in particolare che sta spopolando su TikTok e gli studi confermano il tanto clamore. Stupirà sapere i benefici che questo frutto ha nelle diete per perdere peso e il perché è acclamato da tanti. Tra l’altro conoscendone la squisitezza e la bontà sarà difficile resistergli.

Stupirà sapere i benefici che questo frutto ha nelle diete per perdere peso

È il frutto preferito nelle diete dimagranti ed è una grande fonte di nutrienti per il nostro organismo. L’ananas non finisce mai di stupire. Le proprietà benefiche vengono fuori dalla sua composizione a detta degli studiosi. C’è chi la mangia a fette, chi la usa come condimento per questa squisita insalata hawaiana e chi ne adora il succo. Tante forme, tanti modi di mangiarla ed altrettante qualità. Vediamo quali e come influiscono sulla perdita di peso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ha un basso apporto calorico

Per prima cosa l’ananas è un frutto dalle poche calorie, come indicato in questo studio. Per quanto ciò potrebbe portare benefici nella nostra dieta è importante considerarne l’apporto di carboidrati. Se abbiamo dei limiti giornalieri sull’assunzione di questi è importante verificare se l’ananas ci rientra.

Contiene bromelina

Il frutto estivo in questione contiene bromelina, un importante enzima che può migliorare l’assorbimento di specifici nutrienti da parte del nostro organismo. Sulla base di alcuni studi c’è chi pensa che la bromelina potrebbe dare un grande aiuto nella perdita peso. Questo perché indurrebbe il nostro corpo a sviluppare grande quantitativo di energia dai grassi.

È ricco di fibre ed acqua

L’ananas è un frutto ricco di fibre, uno dei nutrienti più efficienti contro l’aumento di peso. Diversi studi confermano che assumere fibre fra i diversi pasti è di grande supporto nelle diete per perdere peso. Inoltre, è composto all’86% di acqua. Per questo non sono da meno le sue proprietà idratanti.