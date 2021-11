Da qualche tempo la nostra Borsa sta correndo. Negli ultimi mesi il guadagno del nostro listino è stato molto interessante, ma le potenzialità di rialzo di Piazza Affari per i prossimi mesi sono enormi. Il problema del piccolo investitore privato è come poter sfruttare questa potenzialità rialzista. In pratica in che modo e con quali strumenti un piccolo risparmiatore può scommettere sul rialzo del nostro listino? Puntare sui singoli titoli non è un problema. Le azioni quotate sulla Borsa italiana si possono acquistare a partire da un quantitativo minimo di un singolo titolo. Ma chi non volesse concentrarsi su una singola azione ma scommettere sull’intero paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione, come potrebbe fare? La soluzione è semplicissima, ovvero uno strumento che si acquista e si vende come un’azione, un Exchange Traded Fund.

Tutti possono guadagnare puntando sulla nostra Borsa con questo semplice ed economico investimento

Gli Exchange Traded Fund (ETF), sono strumenti d’investimento che stanno riscuotendo un successo crescente tra piccoli investitori, per 3 motivi. Un investitore può acquistare facilmente un ETF perché è quotato in Borsa come un’azione. Gli ETF sono economici e un risparmiatore li può comprare anche partendo da piccolissime cifre. Inoltre permettono di investire facilmente sulla variazione di prezzo di molti strumenti finanziari, come indici azionari, materie prime, valute e adesso anche criptovalute. Infatti da qualche tempo è quotato in Borsa un ETF che permette di puntare sul Bitcoin senza la necessità di comprare la valuta. I nostri esperti ne parlano in questo articolo: “Potrebbe far guadagnare il 47% in pochissimo tempo investire in questo strumento secondo una clamorosa previsione”.

Quindi con un ETF possiamo anche scommettere sull’apprezzamento del nostro indice maggiore di Piazza Affari il Ftse Mib. Tutti possono guadagnare puntando sulla nostra Borsa con questo semplice ed economico investimento. Ma gli ETF che investono sul nostro indice sono moltissimi, quali scegliere? I nostri analisti si sono concentrati soprattutto su due ETF, il Lyxor Ftse Mib Dist. e il Lyxor Ftse Mib Acc. Il primo ETF è quello a più larga capitalizzazione rispetto agli altri ETF che investono sul Ftse Mib e quotati sulla Borsa italiana.

In cosa differiscono questi due ETF

Possono sembrare simili ma differiscono tra loro in un piccolo ma importante particolare. L’ETF Lyxor Ftse Mib Dist. (Isn: FR0010010827), ogni sei mesi distribuisce i dividendi dei titoli contenuti nel paniere. Il Lyxor Ftse Mib Acc. (Isin: FR0014002H76) non distribuisce i dividendi ma gli reinveste nell’ETF. Il primo ETF è a distribuzione dei dividendi, il secondo è ad accumulazione. Entrambi negli ultimi tre mesi, quindi da metà agosto a metà novembre 2021, hanno avuto un rendimento del 4,5% circa.

