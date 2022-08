Quando si pensa all’investimento immobiliare la mente va all’acquisto di una casa da affittare o da rivendere. Ma si può investire anche partendo da piccole cifre e guadagnare col mattone senza comprare materialmente l’immobile.

Il mattone è uno dei più grandi amori degli italiani. Basta contare le numerose trasmissioni televisive sulle case. Ci sono canali che dedicano un intero palinsesto alla compravendita o alla ristrutturazione di immobili residenziali.

Oltre l’80% delle famiglie del nostro Paese possiede almeno un appartamento. Per molti il mattone è una forma di investimento. Molti comprano una seconda casa per affittarla, oppure per rivenderla a un prezzo più alto, magari dopo una ristrutturazione.

Tuttavia in Italia dare in affitto un appartamento non sempre è conveniente per numerosi motivi. Inoltre non è così semplice riuscire a guadagnare comprando un appartamento e poi rivenderlo. Chi desidera investire nel mondo immobiliare ha una soluzione molto più semplice e alla portata di tutte le tasche, il crowdfunding immobiliare.

Tutti possono guadagnare il 10% con le case in questo modo

Per crowdfunding si intende la possibilità di finanziare un progetto con capitali offerti da privati senza l’intermediazione di nessun canale bancario. Il crowdfunding immobiliare è uno strumento per ottenere finanziamenti da privati su progetti immobiliari. Un costruttore per finanziare un progetto immobiliare può rivolgersi al mercato privato, chiedendo un prestito in denaro a una moltitudine di persone. In cambio restituirà il capitale prestato più un premio.

Il crowdfunding immobiliare si divide in due branche, il lending e l’equity. Nel primo caso i privati prestano soldi per il progetto e ottengono in cambio un tasso di interesse oltre alla restituzione del capitale investito. Nel secondo caso i privati acquistano delle quote azionarie della società. Quindi nel lending gli investitori sono dei prestatori di capitale, nell’equity sono dei soci di capitale nel progetto.

Ma come funziona in concreto il crowdfunding immobiliare e come si può partecipare a un progetto e prestare dei soldi? Specifiche piattaforme sul web mettono in contatto l’ideatore del progetto alla ricerca di capitali e coloro disposti a prestare i soldi. In internet esistono decine di piattaforme di crowdfunding, ognuna delle quali offre più di un progetto. Ognuno di questi ha un business plan, con l’ammontare totale del capitale richiesto e il minimo investimento di ingresso. Inoltre il progetto specifica anche quando verranno restituiti i soldi e il tasso di interesse. Quindi tutti possono guadagnare il 10% scegliendo bene il progetto.

Come scegliere la piattaforma migliore e il progetto più adatto

Le scelte più accorte dovrebbero cadere sulle piattaforme più popolari anche se probabilmente saranno quelle che danno rendimenti leggermente inferiori. Per la scelta del progetto l’investitore può scegliere in base alle sue esigenze. Qualcuno punterà su un rendimento maggiore e quindi, probabilmente, su un orizzonte di investimento più ampio. Altri potranno preferire una durata dell’investimento più breve a fronte di un tasso di interesse più ridotto.

Il crowdfunding ha moltissimi vantaggi. Chi investe attraverso questo strumento ha l’opportunità di partecipare a progetti immobiliari che possono offrire un rendimento annuo fino al 10%. Inoltre in alcune piattaforme l’investimento minimo parte da appena 50 euro. Tutti possono guadagnare il 10% con questo sistema d’investimento, tuttavia occorre avere presente la possibilità di non riavere indietro i capitali investiti. Anche se in realtà questa è molto remota.

Le opportunità per chi vuole investire nella casa in modo tradizionale

Ovviamente attraverso il crowdfunding non si entra mai in possesso della proprietà dell’immobile e si dividono i rendimenti con tutti i partecipanti. Chi invece volesse investire in modo tradizionale le opportunità in Italia non mancano. Per esempio si può comprare una casa al mare con 80.000 euro e ristrutturarla con poco sfruttando i vari Bonus. Poi rivenderla ovviamente ad un prezzo maggiorato.

Anche in questo caso il web ci può essere di aiuto nella ricerca delle migliori opportunità grazie alle varie piattaforme dedicate alla compravendita immobiliare. Ovviamente le occasioni migliori si trovano in località poco conosciute ma che spesso non hanno niente da invidiare in bellezza a quelle più famose.

