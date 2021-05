Di zucchini ne conosciamo di varie forme e colori ed è l’ortaggio tra i più coltivati. Scopriamo perché gli ortolani hanno una predisposizione a riempire i propri campi di questo ortaggio che fa bene alla salute. Tutti piantano questo ortaggio perché veloce nella crescita e generoso nella produzione in modo da poter ottenere zucchini per sempre. Al momento della scelta di quale specie di zucchini piantare, l’ortolano si ritrova un’ampia scelta perciò deve attentamente valutare quale specie coltivare. Bisogna comunque dire che tutte le specie, seppur diverse tra loro, hanno una buona uniformità nei sapori. Perciò, la scelta è dettata da altri fattori.

La scelta degli zucchini da coltivare

Come abbiamo detto, ognuno di noi deve scegliere il tipo di zucchini da piantare in base alla destinazione d’uso. Infatti tutti conosciamo zucchini tondi oppure lunghi e in base a quale ricetta siamo intenzionati a cucinare si preferisce l’uno all’altro. Un altro criterio di scelta preso in considerazione dai nostri Esperti è il seguente: gli zucchini vengono piantati non tanto per i frutti ma per i fiori. Nel caso in cui la scelta ricada su questa prospettiva, meglio puntare sulla varietà di zucchini capaci di produrre una grande quantità di fiori.

Raccogliere solo i fiori di zucchine vuol dire danneggiare la produzione?

Un dubbio che assale gran parte degli inesperti coltivatori è il seguente: raccogliere i fiori di zucchine vuol dire danneggiare la produzione? La risposta è lapidaria e rassicurante: non c’è nessun rischio. In natura esistono, come abbiamo già detto, fiori di entrambi i sessi. Perciò per far continuare la coltivazione basta seguire questo suggerimento. Nel nostro campo coltivato a zucchine basta lasciare qualche fiore maschile in modo da consentire comunque di fecondare le zucchine di genere femminile.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Infine molti coltivatori privilegiano il piacere della vista rispetto a quello del palato. Perciò la varietà di zucchine da coltivare si basa esclusivamente su una preferenza estetica. Dunque la scelta del tondo, liscio, colore più chiaro o più scuro condiziona il tipo di zucchine da coltivare.

Su un punto c’è un accordo all’unisono: tutti piantano questo ortaggio perché veloce nella crescita e generoso nella produzione in modo da poter ottenere zucchini per sempre.