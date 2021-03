Per gli uomini non tutti gli insetti sono uguali: ci sono quelli che destano repulsione ma anche quelli simpatici. In quest’ultima categoria rientra la coccinella. Molti però non sanno un particolare: per un orto rigoglioso è importante la presenza di questo insetto portafortuna. Ebbene, i nostri Esperti di giardinaggio con questo articolo spiegano quale funzione assolve il simpatico animaletto.

Gli insetti amici e nemici dell’orto

Gli insetti entomofagi hanno un ruolo importante nella lotta biologica ai parassiti dell’orto. Perciò, visto che con la primavera iniziano le operazioni di messa a punto dell’orto è bene sapere la funzione importante degli insetti che si nutrono di altri insetti.

Infatti i maggiori danni alle coltivazioni avvengono per colpa degli insetti fitofagi perché si nutrono delle piante. Dunque per combattere questo fenomeno è meglio attirare tante coccinelle nel proprio orto per tenere lontani moltissimi parassiti dagli ortaggi. Dunque la coccinella non è solo un portafortuna per chi la trova ma svolge un ruolo fondamentale nella protezione delle coltivazioni.

Dove comprarle

Non tutti hanno la fortuna di avere per natura le coccinelle nel proprio orto. Per attirarle bisognerebbe piantare rafani o cren, detta anche barbaforte, e i gambi recisi dei cavolfiori o broccoli. Infatti le coccinelle si cibano di queste piante. Altrimenti non bisogna disperarsi perché oggi esistono dei produttori di coccinelle. Di questo simpatico insetto ce ne sono di varie specie. Ora scopriamo quale si adatta meglio al nostro orto salvandoci il raccolto. La specie più diffusa è la Adalia bipunctata, sarebbe quella coccinella con due punti. Per trovare questo tipo di coccinella basta fare una ricerca sul web e ad un prezzo molto accessibile è possibile acquistare confezioni da 50 o 100 larve.

Quante coccinelle servono

Come abbiamo detto non tutti sono tanto fortunati da avere per natura le coccinelle nel proprio orto. Perciò chi vuole acquistare le coccinelle ha necessità di sapere quante ne servono per preservare il proprio orto. I nostri Esperti consigliano di acquistare una decina di coccinelle per proteggere un orto di qualche decina di metri quadrati. Questo perchè, come abbiamo visto, per un orto rigoglioso è importante la presenza di questo insetto portafortuna.