Dopo continui alti e bassi e falsi segnali, ecco che arriva il ribasso. Per il momento sembra così e di giorno in giorno seguiremo gli eventi come al solito. Più volte abbiamo spiegato su queste pagine, che i ribassi sono delle grandi opportunità. Soprattutto quelli del 20% ed oltre perchè poi i massimi ante crisi vengono recuperati in 36/60 mesi generando quindi interessanti guadagni. Per questo motivo, sgombriamo subito il campo affermando che ci sono 3 titoli già sottovalutati a Piazza Affari che saranno una grande occasione di acquisto al momento giusto.

Cosa attendere da ora in poi sul Ftse Mib Future?

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore (questo livello cambierà di volta in volta e verrà indicato nel nostro punto sui mercati quotidiano) a 24.615 saranno molto probabili ribassi fino all’area 22.500/21.650 nei prossimi 173 mesi.

Questo è il Sell in may? Si profila un ribasso di diversi mesi? Non è ancora detto, infatti pensiamo più ad una correzione veloce del 7/10% e a nuovi rialzi e nuovi massimi per/entro il mese di agosto di quest’anno. Poi comunque si vedrà ed “in corso d’opera” aggiusteremo il tiro.

3 titoli già sottovalutati a Piazza Affari che saranno una grande occasione di acquisto al momento giusto

Ci riferiamo ad Generali Assicurazioni e Stellantis (MIL:STLA) e Telecom Italia

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 17,19. Fair value a 23 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 17,50 (il livello cambierà di volta in volta), il ribasso potrà continuare fino all’area 15,50/13,85, se non oltre.

Stellantis, ultimo prezzo a 14,356. Fair value a 28 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15,15 (il livello cambierà di volta in volta), il ribasso potrà continuare fino all’area 13,50/12,85, se non oltre.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,427. Fair value a 0,90 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 0,4620 (il livello cambierà di volta in volta), il ribasso potrà continuare fino all’area 0,40/0,385, se non oltre.