Non avremmo sinceramente mai pensato di trovare l’idea per liberare il water otturato senza il consiglio di un idraulico. E, meno che meno, di avere un suggerimento di questo tipo al bar. Ecco il rimedio più efficace per sgorgare il water velocemente senza un prodotto chimico ma con uno naturale ed economico che usiamo tutti i giorni: il caffè. Immaginiamo in questo momento lo stupore dei nostri Lettori, eppure questo metodo c’è stato suggerito per evitare di riempire le tubature di sostanze potenzialmente nocive.

Come liberare uno scarico intasato

Può esserci capitato di aver riversato nel water di casa decine di prodotti che in teoria avrebbero dovuto liberare l’ostruzione. Salvo poi sentirsi dire dall’idraulico intervenuto che c’erano i pozzetti fognari pieni. Con relativa e costosa chiamata del servizio di spurghi. Questo, soprattutto se abitiamo in una casa indipendente o semi. Precisiamo, quindi che il rimedio più efficace per sgorgare il water velocemente senza un prodotto chimico ma con uno naturale ed economico che usiamo tutti i giorni, vale se la rete fognaria è libera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

L’utilizzo del caffè per il nostro scopo

Quindi, per cercare di liberare l’ostruzione del nostro WC, ci servirà semplicemente il fondo del caffè della moka. Se, invece facciamo il caffè con le cialde, nessun problema perché avranno la stessa funzionalità. Raccogliamo una discreta quantità di fondi di caffè, in modo da gettarli nel water a più riprese. Più saranno infatti i trattamenti e maggiore sarà la possibilità di vedere il water liberato. Il nostro consiglio è anche quello di unire al caffè del bicarbonato e del sale da cucina.

Mescolando, infatti tutti questi alimenti, otterremo un micidiale sgorgante naturale di altissimo potenziale. Il nostro prodotto avrà ancora più forza se unito a una pentola piena di acqua bollente. Abbiamo anche saputo che qualcuno mette in forno la nostra miscela, solidificandola e utilizzandola poi come delle comode pastigliette da gettare nel WC, assieme all’acqua calda. Provare per credere.

Approfondimento

Attenzione a questo detergente particolarmente tossico che usiamo sempre in casa