L’autunno è iniziato e l’estate è oramai alle spalle. Il caldo afoso lascia lo spazio a giornate fresche ma non ancora fredde. Si veste un po’ più coperti. In questo periodo la moda autunnale ci riserva delle sorprese. Si sta diffondendo la mania di abbinare capi estivi con autunnali grazie alle temperature non troppo rigide che permettono accostamenti originali ma non azzardati. Per non passare inosservati ecco le ultime tendenze d’autunno nel vestire. Ecco perché sono tutti pazzi per l’ultima moda dell’autunno che nel vestire usa questi particolari abbinamenti.

Per non passare inosservati ed essere alla moda ecco le ultime tendenze

Queste ultime settimane ci hanno regala uno scampolo d’estate, grazie alle temperature miti. In genere ad ottobre e parte di novembre il clima non è troppo freddo, permettendo un abbigliamento non eccessivamente coperto come in inverno. Soprattutto ci consente di indossare capi a cui siamo affezionati d’estate, ma che data la breve stagione estiva utilizziamo solamente per qualche settimana. Come la camicia di lino.

Nell’immaginario collettivo il lino è un tessuto tipico dell’estate, quindi a pochi verrebbe di indossare una camicia di lino in autunno. In genere si indossa al mare, spesso nelle occasioni informali, fuori dai pantaloni, magari con le maniche arrotolate fino al gomito. Quasi sempre a maniche lunghe, si può trovare anche in versione maniche corte. Ecco perché quando arriva l’autunno, inesorabilmente si ripone la camicia di lino con nostalgia nell’armadio fino al successivo giugno. Sbagliato. La camicia di lino può essere indossata anche in autunno se abbinata con capi più autunnali o invernali.

Tutti pazzi per l’ultima moda dell’autunno che nel vestire usa questi particolari abbinamenti

L’abbinamento di capi estivi con capi invernali, crea un mix di tendenza che sta spopolando. Ma è anche comodo, per due motivi. Uno è legato alla salute. È controproducente coprirsi troppo in una stagione con temperature tra 14 e 18 gradi di media. Inoltre prolungare l’utilizzi dei capi estivi, ci farà godere ancora per un po’ di indumenti amati ma portati poco. Come la camicia di lino.

In questa stagione può essere indossata per un look sportivo elegante. Per esempio può essere abbinata a un paio di jeans e alle sneakers, con sopra una giacca pesante elegante. Si può mettere anche con una giacca di jeans. In alternativa sopra la camicia può essere indossato un giubbotto sportivo. Chi vuole azzardare può indossare una cravatta, magari non troppo classica, per dare un tocco d’eleganza.

Aspettiamo a riporre anche la polo. La classica maglietta a maniche corte tipica delle calde giornate estive può tornare utile anche in autunno. Come? Proviamo a indossarla sotto un pullover leggero. E se inizia a fare freschino (non freddo), lasciamo ancora per un po’ il cappotto nell’armadio e indossiamo uno spolverino. Il vecchio soprabito sta tornando prepotentemente di moda ed è un capo che se indossato bene non farà passare inosservati.

