Questi parei davvero economici sono l’indumento comodo e alla moda dell’estate 2023

Pareo capo essenziale e indispensabile per chi ama il mare. Impossibile farne a meno, soprattutto se costa davvero poco.

L’estate è entrata nel vivo e tra poco sarà Ferragosto. In molti sono già in ferie, mentre per altri manca poco alla tanto agognata partenza. Come tutti gli anni, le mete predilette dai più saranno quelle con protagonista il mare. Relax, divertimento ma anche tanta socialità è ciò che contraddistingue le località marittime. Ottime per chi ha bambini per una vacanza in famiglia, ma anche per le persone anziane. Rilassarsi seduti sotto l’ombrellone gioverà all’umore e aiuterà a tornare in città molto più carichi di prima. Tra le mete di mare troviamo sia quelle italiane che quelle estere, a seconda delle proprie preferenze. In molti si chiedono cosa indossare al mare, oltre al costume, ovviamente. Non esistono vere e proprie regole, perfetti i vestiti lunghi ma anche gonne e pantaloncini.

Tuttavia, in questo 2023, sarà un altro il vero indumento protagonista delle nostre vacanze. Si sta scrivendo del pareo, già molto in voga negli anni ‘90 e 2000, ma tornato prepotentemente di tendenza. Ma di cosa si tratta? Vediamo insieme come indossarlo e quali comprare tra moda e convenienza.

Questi parei davvero economici sono l’indumento comodo che non può mancare in spiaggia

Il pareo è un indumento in tessuto tecnico o in cotone da indossare annodato sopra al costume. In contesti poco formali può tranquillamente sostituire una gonna abbinato ad un top o ad una maglietta. Sdoganato anche da Chiara Ferragni e dalle sue sorelle, che si sono fatte fotografare proprio con il pareo addosso. Ottimo anche indossato sopra un costume intero.

Si consiglia di abbinare i colori di pareo e costume o parte superiore proprio come se si stesse parlando di normali capi d’abbigliamento. Il pareo, inoltre, potrà anche essere indossato sulle spalle come uno scialle. Non è sicuramente un indumento vincolato alla parte inferiore del corpo. Sempre per la parte inferiore, poi, si potrà scegliere lungo o corto a seconda delle proprie preferenze. Ma, quindi, cosa comprare?

Cosa comprare

Come per la maggior parte dei capi d’abbigliamento, anche per i pareo le scelte saranno varie. Si potrà scegliere qualcosa di più economico o di maggiormente dispendioso. Molto interessante il pareo floreale della Golden Point disponibile su Zalando a metà prezzo.

Anche OVS ne ha disponibili in seta e cotone a 10 o 15 euro a seconda del modello. Anche sul sito di Calzedonia sarà possibile acquistare parei a meno di 10 euro, specialmente i modelli corti. Ecco perché questi parei davvero economici sono l’indumento comodo da avere.