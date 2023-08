Non solo viaggi e prenotazioni low cost: quanto costa mangiare nelle 3 mete estive di quest’anno?

Hai prenotato in una delle mete estive più gettonate di quest’anno? Hai trovato offerte sensazionali per Grecia, Portogallo o Spagna, ma quanto spenderai per i pasti?

Il tempo di partire è arrivato e sei pronto a spiccare il volo verso la tua destinazione da sogno. Hai prenotato il viaggio, l’hotel e anche gli spostamenti ma ancora non ti sei fatto un’idea delle spese extra? Quando sei in vacanza, soprattutto in un Paese straniero, è facile cadere nelle trappole per turisti. Tra servizi extra ideati per spennarti e tariffe ideate per turisti, devi sempre stare attento. Ecco qualche idea per gustare ottimo cibo senza svuotare il portafoglio e goderti davvero le vacanze!

Non solo viaggi e prenotazioni low cost, occhio a dove prenoti per mangiare

Purtroppo, una delle trappole per turisti più diffusa al Mondo è proprio quella dei ristoranti. Partire senza un piano d’azione per i pasti che non sono compresi nel pacchetto può essere un disastro. Partiamo dal Portogallo che si riconferma una delle destinazioni preferite dagli italiani quest’anno. A Lisbona, in particolare, si può vivere un’esperienza enogastronomica di tutto rispetto senza rimanere al verde. Prova assolutamente i pastéis de nata, dolcetti tipici portoghesi di cui ti innamorerai di sicuro. Il prezzo è super abbordabile, dall’1,20 € fino a 1,5€, se ti chiedono di più non lasciarti fregare. Se vuoi mangiare un pasto tipico prova l’arroz de marisco, un incrocio tra paella e risotto ai frutti di mare. Il prezzo? Un piatto unico e abbondante intorno ai 13 €.

Santorini e Barcellona, destinazioni per giovani e movida

La Grecia e le sue tante isolette sono sempre molto gettonate per le vacanze estive. Una volta arrivati è d’obbligo assaggiare i piatti tipici, ma facendo sempre attenzione al budget. Lì il pesce fresco non manca, quindi cerca il pescato del giorno per risparmiare. Ottimo il piatto calamari e baccalà, il suo costo medio è intorno ai 12 € per una porzione abbondante. Altrimenti vai di pita gyros o souvlaki, con 6 € ti riempirai la pancia, assicurato.

Per finire Barcellona, la patria delle tapas, della sangria e dell’allegria. Le tapas sono il piatto ideale se vuoi spendere poco ma non rimanere a digiuno per tutta la vacanza. Con massimo 4 € puoi gustare un piatto di tutto rispetto anche nella parte più centrale della città. Altrimenti, la paella, anche se i costi salgono leggermente in base alla zona oppure le empanadas. Per quest’ultimi puoi anche cavartela con 3€ o 4€ in base alla loro grandezza.

Insomma, non solo viaggi e prenotazioni low cost per risparmiare in vacanza. Se vuoi tenere sotto controllo il conto e non ritrovarti al verde fai attenzione a cosa mangi. Se vuoi davvero fare una vacanza economica il trucco è proprio questo!