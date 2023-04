Già deciso chi sarà eliminato tra Marco Predolin e Helena Prestes dall’Isola dei Famosi (spoiler). Le stelle non hanno dubbi. A tornare in Italia sarà…

Si è conclusa, da qualche giorno la prima puntata dell’Isola dei Famosi e già si guarda, con attenzione a lunedì sera. Quando il televoto deciderà chi tra Marco Predolin e Helena Prestes dovrà lasciare subito la trasmissione. Se non volete aspettare fino a lunedì sera per sapere chi lascerà l’isola, basta consultare le stelle. Che non hanno dubbi su chi sarà eliminato.

Siete tra i 2.919.000 spettatori che lunedì sera hanno guardato la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi? Un buon successo di pubblico per la trasmissione di Canale 5 che ha avuto uno share del 23,33%. A dimostrazione di come il format continui a piacere agli italiani che si appassionano per le sorti dei concorrenti.

E, sicuramente, è piaciuta la conduzione di Ilary Blasi, che si è presa la scena, meritandosi il voto più alto della serata. Riservando anche una frecciatina indiretta a Totti. Però, come sempre, tra una prova e l’altra, a tenere banco sono state le Nomination dei primi due concorrenti. E a finire al televoto sono stati Marco Predolin e Helena Prestes.

L’oroscopo aveva azzeccato, con molte settimane di anticipo, il vincitore del Grande Fratello Vip

Non tutti hanno voglia di aspettare fino a lunedì sera per scoprire chi sarà allontanato dall’isola. In realtà è già deciso chi sarà eliminato tra Marco Predolin e Helena Prestes. Non da strani magheggi del televoto, ma semplicemente dalle stelle.

Chi ci crede, e sono in tanti in Italia, potrebbe divertirsi leggendo l’oroscopo dei due concorrenti. Del resto, come avete visto attraverso il nostro sito di Proiezioni di Borsa, vi avevamo rivelato con grande anticipo la vincitrice del Grande Fratello VIP. Ovvero, il trionfo di Nikita Pelizon.

Anche gli eliminati del Grande Fratello VIP sono stati svelati in anticipo per merito delle stelle

Se ricordate, avevamo anche anticipato l’eliminazione di Andrea Maestrelli sempre grazie a Saturno in Pesci che non lasciava dubbi. Ribadiamo, si tratta di un giochino che non ha nulla di scientifico.

Si prova solo a leggere gli oroscopi dei concorrenti cercando di capire cosa prevedono, per il loro segno, le stelle. Molte volte, la previsione si rivela corretta, mentre poche altre volte non lo è stata. Fatto questa doverosa premessa, andiamo a vedere cosa riserva, per la serata di lunedì, l’oroscopo a Marco Predolin e Helena Prestes.

Già deciso chi sarà eliminato tra Marco Predolin e Helena Prestes. Se vuoi sapere chi sarà, leggi questo paragrafo

Marco Maria Dalmazio Predolin, il famoso conduttore televisivo e radiofonico, nonché imprenditore, è nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro. È quindi un Ariete. Invece, l’altra concorrente in Nomination, ovvero la modella brasiliana Helena Prestes, nata a San Paolo il 16 luglio del 1990 è del Cancro. Vediamo quello che prevede, per i loro due segni, la giornata di lunedì 24 aprile. Ebbene, sembra non esserci dubbi.

L’Ariete, infatti, vivrà un inizio settimana decisamente all’insegna del nervosismo e di qualche contrarietà. A differenza, invece, del Cancro, dove si profetizza una settimana senza grandi tensioni, dopo vari conflitti. In sostanza, a leggere le previsioni astrologiche sembra non esserci dubbi. Ad essere eliminato dall’Isola dei Famosi, nella puntata del 24 aprile, sarà Marco Predolin. Vedremo se le stelle ci hanno detto il vero.