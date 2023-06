Tutti parlano di questi 2 romanzi da leggere al sole in spiaggia tra un bagno in mare e l’altro

In mare o in montagna non può mai mancare un buon libro. Leggere è l’antidoto a molti mali, specialmente se i libri sono scelti con attenzione. Tra le nuove uscite “Lezioni” e “Nel rumore del fiume” potrebbero essere una bella idea da non farsi scappare per questa estate 2023.

Mare o montagna poco importa, fondamentale avere sempre un libro a disposizione. Leggere è meraviglioso che lo si faccia in cima ad una montagna o sotto all’ombrellone in riva al mare. Le nuove uscite ci danno interessanti spunti per quanto riguarda la lettura da “Un giorno di festa” di Joyce Maynard a “V13”di Emmanuel Carrère. Tra i libri da non perdersi in questo periodo, però spiccano anche “Lezioni” di Ian McEwan e “Nel rumore del fiume” di Franca Cavagnoli. Due libri molto interessanti da leggere in questa estate 2023 che sta arrivando.

Tutti parlano di questi 2 romanzi

Il protagonista di “Lezioni” è Ronald Barnes, un bambino e poi un uomo come tanti sempre in balia degli eventi. Dalle molestie subite dalla professoressa di pianoforte alla vita in continuo divenire. Un’esistenza come tante con una storia comune fatta di sofferenze e gioie. Una storia lunga un secolo che si snoda dall’inizio del ‘900 al periodo del Covid. Passato e presente si intrecciano in una storia coinvolgente ed appassionante. Una vita segnata dalla relazione con la sua insegnante di piano, prima e dall’abbandono della moglie, poi. Un libro impregnato di riflessioni sulla nascita, la vita e la morte ma anche di tristezza e paura. Perfetto per essere letto tutto d’un fiato anche in spiaggia, un susseguirsi di emozioni che ci lascerà senza fiato.

Nel rumore del fiume

Il secondo libro di cui si tratterà è “Nel rumore del fiume” della scrittrice italiana Franca Cavagnoli. La vicenda ha inizio con la morte della madre della protagonista che, rimasta orfana viene mandata in Puglia da un’anziana vedova che decide di prendersene cura. Per la ragazza è un trauma e le difficoltà si manifesteranno anche attraverso un mutismo selettivo che la porterà ad evitare la maggior parte delle persone e delle situazioni che la circondano. Un lutto che trascina la piccola Beatrice, il nome della bambina, in un vortice inenarrabile di dolore. Il silenzio e la natura sono l’unica cura possibile, l’unico modo in cui la bambina riuscirà a tornare a vivere, nonostante tutto. Tutti parlano di questi 2 romanzi perché sono davvero interessanti e da leggere tutti d’un fiato.