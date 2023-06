Cena improvvisata con amici: come stupirli con piatti semplici ed economici 

Se all’ultimo minuto hai invitato o si sono auto-invitati degli amici a casa e non sai cosa preparare per questa cena improvvisata, ecco qualche indicazione utile per piatti molto semplici ed economici.

Succede a tutti prima o poi di non essere completamente pronti ad ospitare a casa delle persone. Magari la casa è in disordine, c’è della polvere sui mobili o si ha il frigorifero quasi vuoto.

Però, si crea la circostanza particolare in cui ti senti di invitare a casa qualcuno oppure persone si auto-invitano. E allora, che cosa fare? Mai avere paura di una cena improvvisata con amici: in primo luogo perché sono amici, appunto, e in secondo luogo perché si può preparare qualcosa di buono anche con poco.

Vedremo qualche idea insieme, qui di seguito, per preparare dei pasti veloci ed economici con quello che si ha in casa, ma allo stesso tempo buonissimi. Gli invitati ne resteranno del tutto sorpresi.

Cena improvvisata con amici: dall’antipasto al secondo con pochi ingredienti

È evidente che ordinare cibo da asporto o una pizza sarebbe una soluzione ideale. Ma sarebbe frutto del panico e della fretta, perché in realtà in casa c’è tutto quello di cui avete bisogno, anche se pensate che non sia così.

Come antipasto, ad esempio, potete preparare dei semplici crostini. Vanno bene con qualsiasi pane, quindi, pane da toast, morbido per tramezzini oppure pane un po’ raffermo. Quando si scaldano in padella o in forno, diventeranno croccanti e squisiti. Per il condimento basta un po’ di creatività, in casa ci sarà sicuramente del pomodoro, un po’ di olio, del formaggio o dei funghi.

Come primo piatto, invece, si può pensare di preparare un risotto. Basta del riso bianco e aggiungere un po’ di verdure, come le zucchine, o qualche affettato, come lo speck. Con una spolverata di formaggio diventerà una delizia. Gustoso e leggero.

Infine, il secondo piatto può essere preparato con bistecche di pollo o di maiale che ci sono nel freezer o che sono rimaste in frigorifero. Basta passarle nella farina e poi cuocerle in padella con un po’ di olio o di burro per delle buonissime scaloppine.

Basta davvero poco per creare piatti molto belli e gustosi con quello che ci è rimasto a casa. A volte basta davvero un po’ di fantasia e di creatività.

Come preparare la tavola

Qualche piccolo accorgimento per la tavola potrebbe essere quell’elemento di stupore in più. Un’idea potrebbe essere usare dei tovaglioli colorati oppure piegati in modo diverso dal solito. Inoltre, si può aggiungere nel centro tavola qualche candela o un mazzo di fiori.

Dalla natura, in base alla stagione, possono arrivare tante piccole decorazioni. Pensiamo a foglie e fiori d’estate e in primavera, oppure pigne o foglie secche in autunno e inverno.