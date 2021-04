Tutti in casa siamo pieni di buste della spesa che ormai non utilizziamo più perché rotte o troppo vecchie. Quando facciamo le pulizie nel nostro appartamento, tendiamo a gettarle via, perché pensiamo di non poterle più usare. Ma il fatto che non possano essere sfruttate per fare la spesa, non significa che debbano finire per forza nella spazzatura. Ci sono, infatti, tantissimi modi creativi in cui possiamo impiegarle. Perciò, tutti noi buttiamo via le buste della spesa rotte, ma solo perché non sappiamo che hanno un riutilizzo geniale.

Possiamo ridipingere le pareti della nostra casa

Una busta che non può più essere usata per la spesa, può diventare davvero utile per dipingere i muri del nostro appartamento. Questo metodo, infatti, ci darà la possibilità di dar vita a disegni e sfumature davvero interessanti. Basterà passare la busta in modo delicato sulla parete che vogliamo rendere diversa. Vedremo come il colore, grazie alla forma e al materiale di questo oggetto, assumerà delle sfumature davvero originali!

Con le vecchie buste di plastica possiamo dar vita anche a un contenitore per alimenti

Sembra incredibile, ma una vecchia busta della spesa può diventare anche un geniale contenitore per alimenti. Basterà prendere una bottiglia e ritagliare solo la parte dl collo e del tappo, eliminando il resto. Inseriamo, poi la busta nella fessura del collo e riempiamola con il cibo che ci serve conservare. Chiudiamo infine il tappo, e i nostri alimenti saranno protetti e facili da prendere!

Perciò, tutti noi buttiamo via le buste della spesa rotte, ma solo perché non sappiamo che hanno un riutilizzo geniale! Da oggi, di sicuro, non sbaglieremo più e ricicleremo anche questo oggetto, dando libero sfogo alla nostra creatività!

