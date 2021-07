In tutte le case c’è almeno uno spazzolino da denti. Questo oggetto così comune, infatti, è davvero fondamentale per la nostra igiene orale. Sappiamo perfettamente che nelle credenze dei bagni delle nostre case ne possiamo trovare sempre più di uno. E la maggior parte di noi lo usa per lo scopo principale per il quale è stato creato. E ovviamente stiamo parlando della pulizia di denti e gengive. Ma c’è un altro uso davvero interessante che potremmo applicare. Infatti, se abbiamo uno spazzolino vecchio non buttiamolo via e vediamo come possiamo riutilizzarlo.

Tutti lo usano per lavarsi i denti ma ignorano che lo spazzolino ha questo potere

Sembra incredibile, ma lo spazzolino da denti è uno dei migliori strumenti per pulire i pettini e le spazzole per i capelli. Si tratta, infatti, di un oggetto che può raggiungere ogni angolo e che ci aiuterà nella pulizia non solo dei denti. Per sfruttarlo in questo senso dovremo procurarci uno spazzolino vecchio, una bacinella, acqua e un po’ di shampoo. Mettendo insieme questi elementi, otterremo una soluzione perfetta che renderà le nostre spazzole pulite e splendenti come non mai.

Ecco come pulire perfettamente i pettini con il nostro vecchio spazzolino

Per prima cosa, ovviamente, assicuriamoci di aver rimosso qualsiasi resto di capelli dalla nostra spazzola. Potremo attuare quest’operazione direttamente con le dita, così da togliere ogni residuo di sporco. Ora, nella bacinella versiamo l’acqua tiepida e un goccio di shampoo e mescoliamo fino a che la soluzione non sarà omogenea. Immergiamo poi lo spazzolino e strusciamo sulle setole del nostro pettine, raggiungendo qualsiasi angolo. Usiamo poi un panno per rimuovere i resti di sapone e sciacquiamo il tutto. Lo spazzolino, in questo caso, ci aiuterà a ottenere un risultato perfetto e noi potremo vantarci dei nostri pettini pulitissimi. Infatti, tutti lo usano per lavarsi i denti ma ignorano che lo spazzolino ha questo potere! Ora che lo sappiamo, sicuramente sfrutteremo anche noi questa sua capacità.

Approfondimento

Ecco perché dovresti immergere il tuo spazzolino nel bicarbonato di sodio. Il motivo non è quello che credi