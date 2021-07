Troppo zucchero fa male. Quindi bisogna sempre ridimensionare la quantità che si assume giornalmente. Mangiare troppo zucchero può portare ad un aumento del peso corporeo, ma anche alla tanta odiata glicemia alta.

Infatti chi soffre di glicemia alta, e quindi ha troppo glucosio nel sangue, deve fare sempre molta attenzione a quello che mangia. Il pensiero comune è quello di evitare i dolci e lo zucchero, ma non è sufficiente. Bisogna iniziare a leggere attentamente le etichette dei prodotti che si trovano al supermercato.

Chi soffre di questo disturbo deve fare attenzione quando mangia cibi confezionati

Infatti, chi deve stare attento a quanto zucchero ingerisce dovrebbe conoscere questo piccolo particolare dei cibi confezionati. L’Oms dice che la dose adeguata di zucchero da assumere giornalmente è di 25 grammi, praticamente 5 cucchiaini. In questi 25 grammi bisogna contare tutto: merenda, pranzo, caffè, colazione e altro. Facendo un rapido calcolo li superiamo questi 25 grammi?

Ma perché superiamo sempre la dose pur non mangiando dolci?

Il problema non risiede solo nel dolce, ma chi soffre di questo disturbo deve fare attenzione quando mangia cibi confezionati. Perché spesso il problema è proprio lì. Lo zucchero infatti si trova praticamente ovunque: spesso serve per conservare i cibi, altre volte invece per correggere l’acidità di un prodotto.

Ad esempio nei sughi pronti c’è lo zucchero. In una passata di pomodoro classica per 100 grammi ci sono circa 5,1 grammi di carboidrati di cui il 4,5 grammi sono zuccheri. Questo significa che in 700 grammi ci sono 31,5 grammi di zuccheri. Stessa cosa vale per i succhi di frutta o per altri cibi confezionati.

Molte cose però si possono fare in casa

La cosa migliore da fare ad esempio è preparare a casa il sugo, in questo modo la qualità sarà veramente autentica. E se si acquistano prodotti confezionati bisogna leggere sempre bene l’etichetta e quanti zuccheri contengono.

