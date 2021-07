Internet è senza dubbio il pilastro centrale attorno al quale gireranno tutte le attività future. Con l’evoluzione dello smart working ma anche della telemedicina così come dell’home banking, solo per fare qualche esempio, la Rete e più in generale i titoli del settore telecomunicazione, hanno registrato un nuovo interesse da parte degli analisti. Per questo motivo in molti si chiedono se sia il caso di puntare da questo momento in poi sulle società di telecomunicazioni quotate sulle Borse mondiali.

La comunità degli analisti

Dando uno sguardo ai report degli esperti, da Fidelity Global Technology Fund vedono i titoli tech come un settore caratterizzato da interessanti opportunità. Questo perché, come detto sopra, l’importanza del web è sempre più basilare. Inoltre l’aggiornamento dei programmi come anche dei device è più frequente. Da qui la possibilità di avere un andamento costante della domanda. A questo si aggiungono anche altri fattori. Ad esempio anche un nuovo modello per le aziende di software che preferiscono fornire il servizio in abbonamento. A favore di entrate che, con questo sistema, riescono ad essere più prevedibili e costanti.

Puntare da questo momento in poi sulle società di telecomunicazioni quotate sulle Borse mondiali

Anche da Schroders si sottolinea la tendenza verso un’accelerazione della digitalizzazione. Tendenza che, nata con la pandemia, si è dimostrata vera e propria necessità per tutte le nazioni. Partendo da questo presupposto gli analisti di Schroders hanno migliorato le stime di crescita sul medio termine.

Considerando invece singoli titoli, recentemente Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) ha riscosso un rating buy (target price fissato a 64 dollari) da parte di Bank of America, anche in virtù di un dividend yield che sfiora il 4,5% (4,44% per la precisione). Goldman Sachs, da parte sua, ha invece deciso di iniziare a coprire le azioni di Frontier Communications Parent Inc. Un ottimismo che nasce dalla consapevolezza che l’azienda è in grado, secondo le previsioni degli esperti, di creare valore anche grazie all’implementazione della sua Rete in fibra. Ad un rating buy si è affiancato un obiettivo di prezzo di 42 dollari contro un consensus fissato a 35,50.