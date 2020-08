A tutti noi è successo almeno una volta nella vita di essere malati. Febbre, raffreddore, influenza e chi più ne ha, più ne metta. Si tratta di situazioni davvero molto comuni. E spesso ci ritroviamo per giorni e giorni a letto senza poter fare nulla. Finito il periodo di convalescenza, però, dobbiamo riprendere la nostra routine. E dobbiamo anche disinfettare gli oggetti che abbiamo usato mentre eravamo malati. Questo per eliminare ogni tipo di batterio. E in tanti non sanno che fare con il proprio spazzolino da denti. È meglio gettarlo o c’è una soluzione per disinfettarlo in sicurezza? Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la risposta. Ecco perché dovresti immergere il tuo spazzolino nel bicarbonato di sodio. Il motivo non è quello che credi.

Come pulire lo spazzolino dopo un periodo di malattia

Molte persone continuano a usare il proprio spazzolino come nulla fosse dopo un periodo di malattia. Niente di più sbagliato! Lo spazzolino è cosparso di batteri maligni. È necessario eliminarli per essere certi di non avere una brutta ricaduta. Per questo è necessario fare attenzione e sapere cosa fare. Disinfettare oggetti che potrebbero farci ammalare di nuovo, è l’unico modo che abbiamo per riprendere la nostra routine con sicurezza. Dunque, vediamo come pulire il nostro spazzolino da denti dopo un periodo di malattia. La risposta è nel bicarbonato di sodio.

Ecco perché dovresti immergere il tuo spazzolino nel bicarbonato di sodio

In tanti credono di dover immergere lo spazzolino nel bicarbonato per sbiancare i denti. Un accenno a questo rimedio. Non fatelo mai. Il bicarbonato usato sui denti potrebbe corrodere lo smalto. L’unica ragione per cui dovresti mettere bicarbonato e spazzolino insieme, è per una questione di igiene. Immergendo lo spazzolino nel bicarbonato, verranno eliminati tutti i batteri dovuti alla malattia.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Mescola due cucchiaini di bicarbonato in un bicchiere d’acqua. Immergi lo spazzolino nella soluzione e lascialo lì per una decina di minuti. I batteri saranno solo un lontano ricordo!