Avere delle mani sempre impeccabili è il desiderio di ogni donna. Unghie perfette e colorate adatte alla forma della mano. Mani lisce e morbide come la pelle di un bambino. Avere mani curate è importante poiché è segno di raffinatezza mentre avere delle unghie sane e forti è sinonimo di benessere. Infatti, forse non tutti sanno che le unghie riflettono il nostro stato di salute e noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo parlato in questo articolo.

Può capitare di avere mani secche e screpolate e questa problematica è causata da diversi fattori, essendo la parte più esposta e sempre a contatto con l’esterno. Questo articolo potrebbe essere utile anche per quelle persone che accusano questo problema. Vediamo allora cosa fare per migliorare l’aspetto delle nostre mani per averle sempre curate.

Bastano questi semplici rimedi naturali per avere unghie e mani perfette e lisce

Gli esperti di beauty e benessere consigliano di utilizzare degli oli per la cura delle proprie mani e unghie. Soprattutto l’olio di ricino e l’olio di mandorle per ammorbidire le mani, per rigenerarle e renderle più elastiche. In particolare l’olio di ricino è indicato contro le screpolature, mentre l’olio di mandorle serve per ammorbidire le cuticole. Ma potrebbe essere utile anche il succo di limone per rafforzare le unghie. Questi rimedi naturali si utilizzano massaggiando le mani, le cuticole e le unghie per avere degli effetti più efficaci affinché il prodotto sia assorbito dalla pelle.

È possibile unire i due o i tre rimedi naturali in quantità divise nella stessa proporzione per avere così un risultato straordinario. Attenzione però ad utilizzare il succo di limone se abbiamo dei taglietti o la pellicina sollevata poiché potrebbe bruciare. Ecco perché bastano questi semplici rimedi naturali per avere unghie e mani perfette e lisce.

