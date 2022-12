Tutti insieme appassionatamente con 3 nuovi film di Natale da guardare su Netflix con la famiglia

Cosa guardare in TV il giorno di Natale? Ecco 3 film avvincenti e tra i migliori disponibili su Netflix, da gustare con tutta la famiglia.

Il 25 dicembre si avvicina sempre di più. Ormai manca davvero poco, e le famiglie stanno già pensando a come passare questo giorno speciale. I più piccini scarteranno i doni dei parenti o lasciati sotto l’albero; gli adulti penseranno invece a cosa mangiare. Ma per un pomeriggio in compagnia non c’è niente di meglio che godersi un buon film.

Le proposte a tema non mancano di certo e già in questi giorni le emittenti televisive le stanno trasmettendo. Ma per chi volesse decidere con calma quando vedere il film, lo streaming potrebbe fare al suo caso. E Netflix è maestra nell’offrire un pacchetto completo che sappia soddisfare le esigenze di ognuno. Sarà bello stare tutti insieme appassionatamente con 3 nuovi film che ci terranno incollati alla poltrona a Natale.

I grandi classici da non perdere

A parte le novità di cui discuteremo a breve, ci sono pellicole che hanno fatto la storia del Natale. Ogni anno o quasi si ripropongono puntualmente e lasciarsele scappare è impossibile. Si va dai classici intramontabili fino ai cinepanettoni, perfetti per entrare appieno nell’atmosfera festiva. Pensiamo a Mamma, ho perso l’aereo, che racconta le vicende comiche del piccolo Kevin in assenza dei genitori. O a Una poltrona per due che, per quanto non sia strettamente legato al tema festivo, quando lo trasmettono sappiamo che è Natale.

E chi non vede l’ora di commuoversi dovrà attendere Miracolo nella 34ª strada. Questa pellicola racconta di una bambina che vorrebbe realizzare alcuni dei suoi sogni più grandi. Riuscirà il presunto Babbo Natale a soddisfare le sue richieste? Insomma, i cult di dicembre che vale la pena vedere non mancano e questi sono solo alcuni esempi.

Tutti insieme appassionatamente con 3 nuovi film natalizi di Netflix

Anche se la tradizione è dura a morire, ci potrebbe comunque far piacere una ventata di novità. Per questo Netflix propone nuove uscite in vista delle feste che potrebbero allettare. Una di queste si chiama Natale a Mistletoe Farm, disponibile dal 23 novembre. La trama vede al centro un padre di famiglia che eredita una fattoria in vista del Natale. L’uomo sarà piuttosto restio a rimanervi, ma i figli faranno di tutto per convincerlo a restarvi per sempre.

La seconda proposta è per i più piccoli, ma anche i genitori la apprezzeranno. Il titolo è Action Pack – La squadra salva il Natale, uscito il 28 novembre. Più che di un vero e proprio film si tratta di una serie di episodi brevi, tutti incentrati su una super squadra di bambini. Il team, con l’aiuto di Babbo Natale, dovrà sconfiggere il malefico Rudy Von Ruber, il cui intento è rubare l’allegria natalizia.

Infine, torna un must della narrativa tramutato in pellicola. Parliamo di Scrooge – Canto di Natale, che dal 2 dicembre è visibile sulla piattaforma di streaming americana. Anche qui, l’avarissimo Ebenezer Scrooge dovrà affrontare letteralmente i suoi fantasmi e compiere un viaggio temporale che potrebbe cambiarlo.