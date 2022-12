Questo borgo antico e innevato è la migliore idea per passare un bel Capodanno in Italia

Passare un bel Capodanno in Italia in montagna-proiezionidiborsa.it

A corto di idee per un Capodanno fuori porta? Eccone qui una, un borgo magnifico e tutto italiano in cui passeremo un weekend diverso dal solito. Un’occasione da non perdere per stare in mezzo alla natura e vivere l’atmosfera delle feste. Vediamo di quale si tratta e come arrivarci.

Il Capodanno va vissuto in bellezza, brindando con chi si ama e sperando in un nuovo anno migliore. C’è chi lo passerà in casa, chi al ristorante e chi ancora vorrà festeggiare altrove. Per tutti quelli che vorrebbero partire per una settimana bianca o un weekend sulla neve, c’è una destinazione spettacolare che potrebbe esaudire le richieste. È un delizioso borgo nel Nord Italia in cui potremo vivere un’esperienza alternativa, con tante opzioni a disposizione. Ecco di quale stiamo parlando.

Questo borgo antico e innevato è un gioiello di montagna da scoprire

Sappiamo già del fascino che possiede una regione come il Friuli-Venezia Giulia. Ma forse non la conosciamo ancora appieno. O perlomeno, non abbiamo visto ogni suo angolo nascosto. Proprio in questa terra sul confine straniero sorge un paesino di grande attrattiva: Sauris. È un centro in miniatura e uno dei comuni più piccoli della regione. Infatti, si estende per circa 40 kmq ai piedi delle Alpi Carniche e conterebbe meno di 400 abitanti. Tuttavia, è una location che offre numerose opportunità a chi la visita, sia culturali che gastronomiche.

La sua particolare architettura ci impressionerà sin dal primo momento. Girando per le vie si possono ammirare le case di pietra e legno, che ricordano un passato mantenuto intatto. La tecnica del blockbau, che prevede la sovrapposizione orizzontale di travi per formare le pareti, è visibile nelle abitazioni più antiche. I monumenti più tipici sono le chiese di San Lorenzo e Sant’Osvaldo, poste rispettivamente nella parte di Sopra e di Sotto del borgo.

Cosa fare in inverno tra attività e degustazioni

Questo borgo antico e innevato è una chance che dovremmo prendere al volo per l’ultimo dell’anno. Gli amanti dello sport potranno dilettarsi con lo sci alpino e di fondo. Oltre a ciò, si potranno fare giri panoramici in motoslitta o lasciarsi trainare dagli Husky a bordo di uno slittino. Le famiglie coi bambini potranno invece dedicarsi alla visita in malga, la tipica costruzione di montagna in cui si producono formaggi e prodotti locali.

E se volessimo sperimentare qualche delizia gastronomica, potremmo partire dalla vera specialità della casa. Si tratta del prosciutto, che qui a Sauris è una vera e propria arte. Presso il celebre prosciuttificio Wolf è altresì possibile osservarne la lavorazione per intero. Per gustarlo non ci sarà niente di meglio che un buon boccale di birra artigianale.

Per giungere sino a Sauris in auto potremmo imboccare l’autostrada A23 Udine-Tarvisio e uscire a Carnia Tolmezzo. In alternativa, è possibile passare dal Cadore per il Passo Mauria e seguire per Ampezzo.