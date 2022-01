Quando pensiamo al risparmio pensiamo subito alle nostre spese. Che si tratti della spesa settimanale al supermercato o a quelle straordinarie come l’acquisto di una macchina.

Tuttavia, possiamo essere molto attenti tra le corsie dei supermercati, ma se non guardiamo alle nostre altre uscite sbagliamo. Infatti, gli economisti si sono spesso interessati alle questioni legate al nostro consumo. Quanto è giusto consumare e quanto risparmiare è da sempre una delle problematiche più studiate.

Certo, l’economia non è una scelta esatta e ognuno di noi ha le sue esigenze e i suoi gusti, tuttavia ecco quanti soldi dovremmo prelevare a settimana per risparmiare secondo gli economisti, scopriamolo insieme.

Il ciclo di vita e la sua teoria

Un grande economista italiano ha trovato una soluzione ottimale. Si chiama Modigliani e per i suoi studi ha anche vinto il premio Nobel per l’economia. In sostanza, ciò che dice l’economista è semplice: quando dobbiamo prelevare dipende dalla nostra età.

Più siamo giovani e più dovremmo prelevare di meno e investire di più. Considerando che la vita professionale e lavorativa dovrebbe crescere e che tutti noi siamo degli esseri razionali, dovremmo cominciare con consumare poco.

Con le recenti analisi del costo della vita nelle principali città italiane dovremmo prelevare al massimo fino a 150 euro a settimana. Certo, questo valore deve comprendere già sia l’affitto di casa e le varie bollette pagate. Parliamo proprio solo di consumi, che con 150 euro a settimana riusciamo a soddisfare.

Modigliani ci dice che partendo da un livello basso di consumo ci abituiamo a questo standard e man mano che cresciamo avremo sempre più soddisfazione a consumare di più.

Ecco quanti soldi dovremmo prelevare a settimana per risparmiare secondo gli economisti

La teoria del ciclo di vita ci fa riflettere su una questione legata al nostro benessere. Infatti, secondo Modigliani la nostra felicità non arriva quando incrementiamo di tanto il nostro livello di consumi. La felicità, secondo lui, è legata ad un costante e piccolo miglioramento.

In altre parole, se gestiamo le nostre finanze facendo sì che nel futuro possiamo consumare un po’ di più del presente, allora siamo sulla buona strada per essere felici.