Con l’arrivo dell’inverno, della pioggia e del freddo asciugare i panni all’aperto diventa un vero e proprio problema a volte anche fonte di stress. Ci ritroviamo spesso a non poter fare il bucato per giorni, oppure di toglierlo dallo stendino ancora bagnato.

Molti provvedono con l’acquisto dell’asciugatrice, che in questi casi diventa una vera e propria salvezza. Per chi non c’è l’ha o non può affrontare questa spesa, l’unica soluzione è mettere i panni ad asciugare in casa sul termosifone, oppure vicino a un deumidificatore con l’apposita funzione o accanto a una stufa.

In questo articolo spieghiamo tutti i trucchi per asciugare i panni sul termosifone ed evitare puzza ed umidità in casa.

Le persone che hanno queste abitudini si saranno sicuramente ritrovate a sentire in casa cattivo odore o puzza di umido.

Per evitare questo problema ci sono alcuni trucchi da seguire.

Primo trucco

Pulire il termosifone prima di accenderlo e appoggiarci i panni.

Mettendoli in funzione dopo tanti mesi, i caloriferi hanno accumulato polvere e sporco. Il primo passo importante è pulirli all’interno rimuovendo la polvere con un piumino e lavare l’esterno.

Quando i termosifoni sono sporchi, con il calore trasferiscono i cattivi odori sul bucato, che essendo umido assorbirà più facilmente gli odori.

Ecco tutti i trucchi per asciugare i panni sul termosifone ed evitare puzza e umidità in casa

Secondo trucco

É molto importante aerare la stanza in cui sono stati messi i panni ad asciugare, specialmente se messi sul termosifone.

Aprire le finestre fino a quando questi si saranno asciugati.

Terzo trucco

Per evitare di far puzzare la casa e i panni, è buona abitudine stenderli appena la lavatrice ha terminato il ciclo di lavaggio.

Un ristagno d’acqua per un tempo eccessivo nei tessuti del bucato potrebbe provocare muffa e cattivo odore.

Quarto trucco

Non asciugare mai i panni eccessivamente bagnati sul termosifone. Stenderli sullo stendino, all’aria aperta per qualche ora e terminare l’asciugatura sui caloriferi.

Quinto trucco

Sarebbe indicato non mettere i capi a diretto contatto col metallo dei termosifoni. Munirsi di un piccolo stendino da agganciare al calorifero e stenderli per l’asciugatura.