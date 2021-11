Croce e delizia per chiunque abbia una casa, fare le pulizie tocca proprio a tutti.

Molti credono che si tratti di un’attività semplice, che non richiede alcuno sforzo. In realtà, chi ha a che fare con scopa e paletta quasi ogni giorno, sa bene che non è affatto così facile come si dice.

Difatti, anche le classiche faccende domestiche hanno delle regole ben precise da rispettare. Prima la scopa, poi lo straccio e infine? Abbiamo sempre creduto di dover utilizzare il famoso panno cattura polvere prima del mocio, ma gli esperti di pulizia casalinga hanno da ridire. In precedenza si è sottolineato che il modo migliore per eliminare ogni residuo di sporco sia invertire l’ordine degli strumenti che usiamo. Non lo straccio alla fine, ma il panno cattura polvere che garantisce un’incredibile brillantezza. E se non potessimo permetterci di acquistarne una confezione a settimana? Nessun problema, esiste una soluzione.

Ecco come risparmiare sui costosi panni cattura polvere con questo geniale trucchetto casalingo

Sappiamo tutti che un pacco da circa 15 panni costa intorno ai 3-4 euro, se non addirittura di più. Normalmente dipende dalla marca, ma una cosa è certa: non è una spesa irrisoria. Non dobbiamo considerare solo i panni, ma anche l’apposita scopa ed eventuali altri accessori che spesso sono anche abbastanza cari.

È per questo motivo che molti decidono di farne a meno e di prediligere altri metodi più economici. Bene, oggi possiamo affermare che non c’è alcun motivo di rinunciare a questo strumento di pulizia perché la soluzione è proprio davanti ai nostri occhi. Infatti, non dovremo fare altro che girare il panno ed utilizzarlo da entrambi i lati.

È vero che le due parti potrebbero avere una superficie diversa, ma entrambi saranno certamente utili a pulire.

Vediamo quante tipologie di panni esistono e se possiamo ricorrere a questo stratagemma in ogni caso.

Panni asciutti e umidi

A parte il classico asciutto che quasi tutti conosciamo, le diverse aziende produttrici ne hanno inventati di tutti i tipi. Da quelli umidi impregnati di un prodotto igienizzante per tutte le superfici a quelli specifici per i parquet. Ciascuno di questi si presta ad un doppio uso, da entrambi i lati. Quando ci accorgiamo che una parte è ormai impolverata, allora è il momento di girarla. Nessun problema, nessuno stratagemma particolare, semplicemente un espediente incredibilmente facile e veloce.

Ecco come risparmiare sui costosi panni cattura polvere con questo geniale trucchetto casalingo che ci aiuterà nelle noiose faccende domestiche.