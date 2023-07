Tutti i trucchi degli chef per pelare le patate ma anche cetrioli e carote in pochi secondi: incredibile svolta in cucina

Niente di meglio che preparare le patate con burro, cipolla e aglio d’estate e l’arrosto con patate d’inverno. Si tratta di una delle verdure più versatili da mangiare durante i 12 mesi dell’anno. Arrostite, bollite, schiacciate o farcite. Sono sempre ottime. E pulirle non è mai stato così facile grazie a tutti i trucchi degli chef per pelare le patate.

Hanno bisogno di molta cura ma ci danno tante soddisfazioni. Le patate fin da quando vengono raccolte nell’orto, ricercate come vere pepite, dimostrano la loro delicatezza. All’inizio sono sporche, potrebbero essere piene di batteri e pesticidi, è obbligatorio effettuare una pulizia molto accurata prima di utilizzarle in cucina. Ma è anche necessario sbucciarle e non sempre ci va di farlo, fretta e pigrizia incidono. Invece sbucciare le patate può essere divertente, esattamente come cercarle nell’orto e raccoglierle.

L’errore più grande è quello di cominciare dal pelapatate. Ciò che dovremmo fare è mettere nel fuoco una pentola di acqua fredda e prendere dal cassetto un taglierino affilato. Puliamo la patata dal terriccio ed effettuiamo un’incisione nella parte esterna della pelle senza andare in profondità. Dobbiamo solo perforare la pelle più sottile. Mettiamo le patate in acqua e facciamole cuocere dopodiché rimuoviamo l’acqua, aspettiamo che si raffreddino e sbucciamo facilmente con le mani. Sembra tutto facile e banale ma c’è di più.

Un trucco da professionisti

Se vogliamo scoprire tutti i trucchi degli chef per pelare le patate cominciamo dal ghiaccio. Dopo aver fatto bollire le patate invece di farle raffreddare a temperatura ambiente procediamo con un bagno di ghiaccio. Riempiamo di cubetti una ciottola e versiamo le patate calde. Quando si saranno sfreddate, la buccia scivolerà via lentamente e automaticamente.

Gli chef utilizzano una tecnica particolare quando si aiutano con il pelapatate. È una tecnica utile anche per cetrioli e carote. Di solito quando manovriamo il pelapatate scivoliamo verso il basso o verso l’alto con movimenti rapidi finendo sempre per imbrigliarci. È più faticoso e scomodo rispetto a ciò che fanno gli chef. Il modo corretto di pelare patate, cetrioli e carote è quello di fare un movimento unico. Muoviamoci verso il basso poi in alto poi di nuovo in basso senza mai staccare il pelapatate dalla verdura che stiamo pelando. Solo alla fine penseremo alle cime. È un metodo che ci permette di eliminare il rischio di tagliarci perché la lama non lascia mai la superficie che stiamo pelando.

Tutti i trucchi degli chef per pelare le patate anche grazie al tagliere

Un altro metodo per pelare facilmente le patate è quello che prevede l’utilizzo della forchetta. Dopo aver fatto raffreddare le patate le infilziamo con una forchetta invece di tenerle con le mani, quindi usiamo il pelapatate per togliere la buccia. Possiamo tenere ferme le patate e pelarle con la tecnica sopra indicata. Questa combinazione ci farà impiegare davvero poco tempo nell’operazione della pulizia.

Gli chef spesso procedono alla pelatura con il solo aiuto di un coltello. Se vogliamo imitare il loro esempio ricordiamoci di tenere il coltello con una mano e di controllare la patata con il pollice. Non dobbiamo muovere la lama verso di noi ma tenerla ferma facendo ruotare la patata. Il coltello da scegliere è quello piccolo, la dimensione sbagliata della lama potrebbe rendere il lavoro più complicato. Se non siamo molto pratici possiamo tagliare la patata nel centro e sistemare la parte piatta sbucciata sul tagliere. Quindi con un coltello piccolo tagliamo la buccia partendo dalla cima e arrivando alla base fermandoci sul tagliere. Questo è un sistema facile e sicuro che ci aiuterà anche se non siamo dei professionisti.

