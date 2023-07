Togliere le macchie di rossetto, cipria e fondotinta dalle camicie: consigli facili e veloci dei truccatori per colletti, polsini e tasche

Le camicie in genere sono difficili da trattare, eliminare le macchie, lavarle e stirarle richiede lavoro e impegno. Il rischio è quello di rovinarle e non tutte le macchie sono uguali. Quelle di trucchi e make up sono particolarmente insidiose eppure esistono rimedi che possono aiutarci a risolvere il problema. Togliere le macchie di rossetto non è impossibile. Ecco come fare.

Ci accorgiamo che la camicia è macchiata di rossetto o eyeliner vicino a un’asola oppure sul colletto e non sappiamo come fare. Prima di lavarla a mano o in lavatrice dobbiamo effettuare alcune operazioni e sono diverse le cose da sapere. Per esempio, se il prodotto che l’ha macchiata è impermeabile, il rimedio dovrà essere a base di olio mentre se non è impermeabile dovremmo usare un rimedio a base di alcol. Tutti i truccatori sono d’accordo sul primo rimedio che è lo struccante. Possiamo utilizzarlo in forma liquida oppure tramite salvietta, durante le sfilate nei backstage questo metodo permette di effettuare una pulizia rapida togliendo le castagne dal fuoco. Questo va bene se la macchia è fresca e si è sviluppata in una piccola area. Se la macchia si è solidificata, lo struccante potrebbe non bastare.

Se la macchia è fresca uno struccante per gli occhi senza olio sarà efficace contro le macchie dell’eyeliner, del mascara o di qualunque matita. I truccatori utilizzano le bobine di mascara usa e getta quando si trovano nei set fotografici. Ma prima di utilizzare lo stuccatore è necessario lavarsi bene le mani per non peggiorare la situazione. Quindi con un asciugamano e un po’ di solvente si agisce sulla macchia senza forzare, per 10 secondi, ripetendo l’operazione se il risultato non soddisfa. Possiamo usare il phon per asciugare.

La forza dell’alcol denaturato

Togliere le macchie di rossetto e non solo? I migliori prodotti per eliminare le macchie del make up sono proprio i prodotti di bellezza e per la cura della persona. Per esempio la schiuma da barba è uno dei prodotti a cui i truccatori ricorrono per eliminare le macchie. Il fondotinta viene neutralizzato proprio con questo sapone anche quando si è fissato sul tessuto. Si inumidisce l’area macchiata con acqua fredda e si applica la schiuma da barba direttamente sul tessuto. Si strofina delicatamente con uno spazzolino morbido e si aggiunge una goccia di alcol denaturato, quindi si lava il capo in acqua tiepida.

Se non abbiamo la schiuma da barba possiamo ricorrere allo shampoo. Fondotinta, polveri e correttori possono essere neutralizzati facilmente, ma è necessario che lo shampoo sia naturale. L’alcol denaturato è il prodotto migliore per togliere il rossetto dai colletti o dai polsini. Il rossetto è ceroso, così come matite, o lip liner, l’alcol denaturato rimuove le macchie non impermeabili in poco tempo sfregando delicatamente con un tovagliolo o un panno bianco.

Togliere le macchie di rossetto con i prodotti per il corpo

Proprio perché l’alcol denaturato è così efficace possiamo ricorrere alla lacca per capelli se abbiamo macchiato una camicia con il trucco. Se spruzziamo la lacca e lasciamo riposare per 20 minuti, la macchia verrà via facilmente dopo un unico lavaggio a mano. Possiamo anche passare un piccolo cubetto di ghiaccio sulla macchia prima di utilizzare la lacca. Sarebbe un doppio trattamento utile per rendere più efficace il lavaggio a mano.

Se hanno a portata di mano un bastoncino di sapone a base di olio vegetale, i truccatori non ci pensano due volte ad agire sulla macchia di fondotinta o di matita. Questi saponi sono potenti ed eliminano le macchie grasse in poco tempo. Utilizziamo uno spazzolino da denti per sfregare delicatamente, lasciamo agire per 10 minuti e risciacquiamo. Possiamo utilizzare un pezzo di straccio per tirare via la prima parte di macchia e lasciare il resto all’azione dello spazzolino. Le macchie del make up vengono via con gli stessi prodotti che usiamo per la cura del corpo. Queste strategie sono davvero efficaci.

