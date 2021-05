La bella stagione è arrivata e possiamo iniziare a fare il cambio degli armadi. Se vogliamo farlo nel migliore dei modi possiamo seguire questo consiglio.

Una difficoltà che in molti ci troviamo è come riporre le giacche e i cappotti pesanti. Sono indumenti delicati che hanno bisogno di una manutenzione speciale e non possono essere semplicemente messi in una scatola senza speciali cure.

Oggi sveleremo tutti i segreti che dobbiamo conoscere per fare il cambio di stagione di giacche e cappotti invernali evitando incidenti.

Giacche e cappotti puliti ed in ordine passo a passo

Se anche noi abbiamo molte giacche, cappotti e piumini ancora nell’armadio e pensiamo sia arrivata l’ora di metterli via possiamo seguire questa semplice guida che illustrerà le cose migliore da fare passo a passo.

Innanzitutto dobbiamo procedere al lavaggio di questi capi. Se sono piumini o giacche possiamo eseguire il lavaggio adeguato in lavatrice, ma nel caso di cappotti potrebbe essere necessario portarli in lavanderia dato che potrebbero non entrare nella nostra lavatrice di casa.

Una vola che i capi sono puliti possiamo lasciarli al sole per una giornata intera. Il sole è uno dei migliori igienizzanti che esistano, uccide i germi e i batteri e fa sparire le tracce di umidità in modo davvero miracoloso.

Come proteggerli da polvere e tarme

Ora dobbiamo provvedere a coprire i nostri capi con un telo di plastica o di altro materiale in modo che non si sgualcisca né si sporchi dentro l’armadio.

Possiamo metterli nell’armadio preferibilmente in una zona dedicata agli abiti che non mettiamo. Non dobbiamo scordarci di tenere qualcosa che protegga i nostri vestiti dalle tarme come la classica naftalina oppure dei rametti di alloro.

Ora i nostri abiti invernali saranno al sicuro dallo sporco e dalle tarme. Quando li tireremo fuori a fine estate saranno incredibilmente perfetti, pronti per essere indossati.