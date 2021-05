Oggi esistono decine se non centinaia di maschere viso diverse, tutte molto valide e decisamente efficaci. Attenzione, però, a non scegliere quella sbagliata!

Infatti, esistono diversi tipi di pelle con bisogni e necessità differenti. Usando la maschera sbagliata, il viso ne soffrirà e vedremo arrossamenti ed irritazioni, oppure una pelle più grassa ed impura a seconda dei casi.

Ecco, quindi, come mai sia essenziale scegliere la maschera viso più giusta, per una pelle luminosa e giovane. Ovviamente, ancora più importante è seguire una corretta skincare routine.

Tipi di pelle

Esistono essenzialmente 5 tipi di pelle:

a) grassa: la pelle grassa è caratterizzata dalla presenza di punti neri e di pustole ed è lucida, con i pori dilatati;

b) secca: è una pelle disidratata e sottile, molto delicata e chi ce l’ha spesso sente la pelle tirare;

c) mista: ci sono parti del viso che sono grasse e parti che sono secche;

d) sensibile: è estremamente fragile e sensibile agli agenti esterni;

e) normale: è liscia, sana e distesa ed i prodotti per pelli normali servono a mantenerla in salute, piuttosto che a migliorarla.

Ecco come scegliere la maschera viso più giusta, per una pelle luminosa e giovane

In primo luogo, è fondamentale capire il proprio tipo di pelle e scegliere i prodotti giusti. Infatti, se una persona con la pelle secca usasse una maschera per pelli grasse, otterrebbe una pelle arrossata e secca. Inoltre, invece della piacevole sensazione di freschezza che lasciano le maschere, sentirebbe la pelle irritata e tirata.

In generale, non esiste un solo tipo di maschera per ciascun tipo di pelle. Esistono invece categorie che si adattano meglio ad una pelle grassa, altre ad una pelle secca e così via.

Le maschere in generale si distinguono in:

a) purificanti: adatta alle pelli grasse, aiuta a rendere meno lucida la pelle e a combatte la comparsa di punti neri;

b) al carbone: aiuta a catturare le impurità, ideale per le pelli grasse ed impure;

d) detox: rimuove residui di smog e di inquinamento dal viso. È ideale per chi vive in città;

e) illuminanti: ridà vita alla pelle spenta ed opaca. Ideale per le pelli secche;

f) idratanti: per pelli secche e sensibili, aiuta a rendere più elastica e morbida la pelle;

g) nutrienti: ideale per le pelli secche, le idrata e nutre di ciò di cui hanno bisogno;

h) lenitive: ideale per le pelli sensibili, aiuta a dar sollievo alla pelle sensibile.

Infine, una volta scelta la maschera migliore, è fondamentale ricordare di applicarla 1 oppure2 volte a settimana sul viso pulito. Così facendo, in pochissimo tempo la pelle sarà più luminosa, morbida e bellissima.