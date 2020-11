Sguardi sornioni e buffi musetti, i gatti sono cumuli di pelo che scorrazzano per casa distribuendo affetto. Nonostante la sua natura diffidente e notoriamente autonoma, il gatto che abita in casa non passa di certo inosservato. D’altronde, è un membro di famiglia e come tale vive con il resto della compagnia e condivide con i padroni gioie e dolori. Voler riconoscere e capire gli atteggiamenti del gatto è tipico di chi ama gli animali e convive con il piccolo animale peloso. Un rapporto di reciprocità e di riconoscenza è certamente uno dei desideri più attesi da coloro che hanno in casa un animale d’affezione. In questo articolo “Perché tutti i gatti “fanno la pasta” ma ecco quando bisogna preoccuparsi secondo gli esperti” la Redazione vuole scoprirne di più.

Perché i gatti “fanno la pasta”?

Un segno di gratitudine molto famoso è quello dimostrato dal gatto tramite le fusa. Ma esiste un’altra tecnica, comunemente definita con l’espressione “fare la pasta” o “fare il pane”. Tale espressione indica un movimento delle zampe anteriori, tipico degli amici felini, i quali spingono le zampe ricordando la tecnica dell’impastare a mano. Un gesto che parte dai cuccioli, i quali stimolano le mammelle della mamma gatta con questa sorta di massaggio. Generalmente, tale comportamento viene accompagnato dalle fusa e viene poi mantenuto nel tempo dal gatto anche in età adulta.

Scientificamente, il gatto libera endorfina e mostra il suo benessere e autogratificazione. Dunque, di norma se il gatto “fa la pasta” è contento e rilassato. Inoltre, potrebbe voler rilasciare il suo odore sull’oggetto che sta massaggiando. Come ad indicare che una coperta, un cuscino o un umano sono di sua proprietà.

Il parere degli esperti

Secondo gli esperti, però, non sempre questo atteggiamento è sinonimo di benessere. In alcuni casi, il gatto potrebbe soffrire di un forte stress e per questo motivo cerca di tranquillizzarsi, usando questa tecnica di rilassamento. In questo caso, l’unica cosa da fare è scovare la ragione del suo disagio ed eliminarla.

Se “Tutti i gatti “fanno la pasta” ma ecco quando bisogna preoccuparsi secondo gli esperti” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Tre semplici trucchi per evitare il cattivo odore del cane o del gatto“.