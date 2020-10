In macchina, nel letto di casa o in spiaggia. Ma anche in una strada chiusa al traffico o nella toilette di un aereo in volo. Gli italiani raccontano i posti migliori e quelli più insoliti dove fare all’amore. Fermo restando che bisogna sempre coniugare la passione a comportamenti corretti e decorosi. Altrimenti si è passibili di denuncia.

Gli italiani raccontano i posti migliori e quelli più insoliti

Gli italiani raccontano i posti migliori e quelli più insoliti dove fare all’amore.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per esempio, fare all’amore appartati in auto è una delle soluzioni più comuni per una coppia, ma questo non significa di essere al sicuro di fronte alla legge.

Indipendentemente dall’ora, infatti, si è potenzialmente passibili di denuncia. In presenza del rischio che altre persone possano passare a piedi o in macchina se la vettura della coppia si trova in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

E la situazione si può aggravare ulteriormente se il luogo è in genere frequentato da minori. I posti migliori e quelli più insoliti dove fare all’amore quindi quali sono? Sono quelli dove davvero nessuno ci può vedere. E dove è presente un dispositivo di sicurezza per cui nessuno può entrare. Per esempio una serratura.

Dove fare all’amore e dove no per non correre il rischio di commettere reato

Su queste basi, quindi, si potrebbe fare all’amore pure nel camerino di un grande magazzino, nel bagno del treno. Ma anche nell’ufficio del capo chiuso a chiave e con le tendine abbassate.

Spesso nel fare all’amore la coppia è mentalmente trasportata pure dal rischio di essere scoperta, ma in realtà, anche se si fa all’amore in un minuscolo spazio vitale, a vincere deve essere sempre il principio di precauzione.

Per esempio, nel raccontare i posti migliori e quelli più insoliti dove fare all’amore, quando la casa non è libera è meglio optare la camera di un albergo, anziché in spiaggia, anche se questa sembra essere deserta. Va bene pure fare all’amore in ascensore, ma assicurandosi che questo venga bloccato tra un piano e l’altro. Perché il reato di atti osceni è severamente punito dal codice penale.