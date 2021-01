Le agevolazioni, gli aiuti economici e di tipo fiscale che si riservano agli anziani over 65 sono moltissimi e di diversa natura. Chi si avvicina alla soglia della terza età può ricevere alcuni importanti aiuti che interessano la persona in ogni ambito di vita. Di seguito lo Staff tecnico di ProiezionidiBorsa riassume sinteticamente quali sono tutti gli sconti e agevolazioni 2021 per chi ha 65 anni e oltre.

Pensione INPS e previdenza per chi ha dai 60 anni in su

Chi ha varcato il sessantesimo cancello, si appresta a ragionare sulla propria posizione previdenziale. “Quando andrò in pensione? A quanto ammonterà il mio assegno mensile?”. Queste sono domande assai ricorrenti tra coloro che si accingono a congedarsi dalla vita lavorativa. Nell’elenco di tutti gli sconti e le agevolazioni 2021 per chi ha 65 anni e oltre un nota d’accenno non può mancare alla sfera previdenziale. Come molti sapranno, per l’anno 2021 i requisiti per la pensione di vecchiaia restano inalterati e prevedono: un’età anagrafica di almeno 67 anni con un minimo di 20 anni di contributi. C’è chi, tuttavia, nutre in animo il desiderio di lasciare con un po’ di anticipo il mondo del lavoro ed andare prima in pensione. Chiunque voglia collocarsi in quiescenza in anticipo, può scegliere diverse soluzioni per l’anno in corso.

La pensione anticipata

La prima formula riguarda la pensione anticipata INPS. Coloro che sono iscritti presso le gestioni che amministra l’INPS possono conseguire diverse soluzioni per il pensionamento anticipato. La prima è la pensione anticipata ordinaria come prevede l’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011. essa prevede un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Altra opzione valida è Quota 100 che è ottenibile con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Ulteriore soluzione riguarda la platea femminile: con Opzione donna le signore possono collocarsi in quiescenza in anticipo senza attendere il 67o anno di età. Attenzione in questi casi a tener conto delle finestre mobili che prevede la formula. Da non dimenticare anche la formula APE sociale che è confermata anche per il 2021 e prevede un’uscita anticipata dai 63 anni in poi.

Una differente alternativa coinvolge coloro che hanno una invalidità pari ad almeno l’80%. In questi casi, l’INPS concede un’uscita precoce dal mondo del lavoro grazie alla pensione di vecchiaia anticipata. Con almeno 20 anni di contributi alle spalle, gli uomini possono ottenere la pensione dal 61o anno di età e le donne dal 56o anno. Altre soluzioni interessano le casse di previdenza professionali che offrono diverse agevolazioni a professionisti.

Le tutele per la salute

Tutti gli sconti e agevolazioni 2021 per chi ha 65 anni e oltre non può certo mancare l’analisi degli aspetti relativi alla tutela e al diritto alla salute. Le persone che abbiano spento la 65a candelina possono rientrare tra gli aventi diritto all’esenzione ticket sanitario e ticket pronto soccorso. Per quanto riguarda l’esenzione del ticket sanitario questa agevolazione è strettamente connessa a dei requisiti di reddito o pensionistici che è utile consultare. I principali codici di esenzione sono i seguenti: E01, E03, ed E04. Ognuno di questi codici esprime dei criteri di ammissibilità e inclusione nello stesso. Nel caso dell’esenzione ticket pronto soccorso, si ha diritto a non pagare il tributo di 25 euro per i codici bianchi. In questi casi, tuttavia, è sempre bene informarsi su quanto dispone la propria Regione di appartenenza relativamente alle esenzioni.

Carta acquisti 2021 da 480 euro all’anno

Questo tipo di sussidio consente di affrontare le spese di tipo alimentare e sanitario così come quelle relative a bollette delle utenze domestiche. Tra tutti gli sconti e agevolazioni 2021 per chi ha 65 anni e oltre la Carta acquisti si riconferma anche per l’anno in corso. Inoltre, con essa è possibile fruire di alcuni sconti che i negozi convenzionati mettono a disposizione dei fruitori. Una lieta notizia annuncia che per beneficiare della Carta acquisti quest’anno la soglia limite di reddito ISEE sale a 7.001,37 euro.

Conto corrente base per chi ha un ISEE basso

Un altro beneficio che in alcuni casi possono richiedere le persone con reddito ISEE basso è il conto corrente base. Si tratta di una soluzione che segue quanto disciplina il decreto n. 20/1028 del Ministero dell’Economia. Il conto corrente base prevede un numero limitato di operazioni annue a fronte di costi azzerati sulle diverse operazioni bancarie. Possono richiederlo i lavoratori ed i pensionati con reddito basso entro determinati limiti come si indica nello specchietto presente qui.

Sconto TARI e utenze domestiche

Alcuni Comuni dispongono agevolazioni TARI per gli anziani over 65, non autosufficienti o con soglie di reddito molto basse. In questi casi è sempre utile informarsi presso il proprio Comune di residenza e vedere quali sono gli sconti o le riduzioni sull’abitazione principale. In tale maniera si potrà capire con esattezza quali sono i requisiti e la riduzione a cui si potrebbe avere diritto. Stessa regola vale per le utenze domestiche: in questo caso è bene informarsi con i propri gestori delle utenze per conoscere quali sconti è possibile ottenere per gli over 65.

Sconti sui trasporti pubblici, ferroviari e aerei

Per quanto concerne trasporti pubblici anche in questo caso è utile consultare le agevolazioni che le varie agenzie di trasporto mettono a disposizione. Le tipologie di sconti ed agevolazioni possono presentarsi in forme e sotto condizioni differenti. È per tale motivo che è sempre utile informarsi presso l’agenzia specifica. Questo il principale elenco di tutti gli sconti e agevolazioni 2021 per chi ha 65 anni e oltre.

Chiunque volesse avere informazioni dettagliate su aree tematiche specifiche può sempre rivolgersi al proprio patronato territoriale.