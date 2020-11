I contribuenti che registrano una soglia di reddito ISEE bassa hanno diritto a diversi tipi di benefici economici in ragione della propria condizione economica. I Lettori di ProiezionidiBorsa conoscono molte di queste agevolazioni che periodicamente pubblichiamo sulle nostre pagine. Nella nuova guida di oggi vedremo come famiglie e pensionati con reddito ISEE basso possono ottenere una importante agevolazione economica sul conto corrente.

Come funziona e che cos’è il conto corrente base?

I costi che prevedono le varie operazioni sui conti correnti rappresentano spesso un peso difficilmente sostenibile per molti contribuenti. In alcuni casi, inoltre, l’anno corrente ha registrato aumenti sui costi di operazioni che vanno a tutto svantaggio di molti correntisti. Tra i costi principali che si affrontano con maggiore frequenza rientrano, ad esempio, quelli connessi all’effettuazione di: bonifici, prelievi allo sportello, canone annuale e simili.

Questi rincari, tuttavia, escludo il conto corrente base che rappresenta una garanzia per chi versa in condizioni economiche di difficoltà. Famiglie e pensionati con reddito ISEE basso possono ottenere una importante agevolazione economica sul conto corrente base e cerchiamo di capire come funziona.

Le principali caratteristiche di questa agevolazione economica

Secondo il decreto del Ministero dell’Economia n. 70/2018, a partire da giugno 2018 è attivo presso gli istituti di credito il conto base. Si tratta di un conto corrente che prevede degli oneri molto contenuti a fronte di alcune limitazioni sulle operazioni. Questo significa che al costo flat annuale, non si aggiungono ulteriori spese che riguardano gli oneri, gli addebiti o altre forme di commissioni. Famiglie e pensionati con reddito ISEE basso possono ottenere una importante agevolazione economica sul conto corrente dunque. Questa iniziativa, presente da diversi anni, ha trovato la sua più elegante applicazione nei casi in cui la soglia di reddito ISEE appare piuttosto limitata. Stando a quanto disciplina il Testo Unico Bancario, le agevolazioni del conto base sono vincolate da alcune condizioni.

I limiti di reddito

Per quanto riguarda i limiti di reddito, le famiglie possono accedervi se presentano un reddito ISEE fino a 11.600 euro. Ogni anno, il risparmiatore ha il compito di comunicare tali dati aggiornati in maniera da continuare a fruire dell’agevolazione. Nel caso dei pensionati, la soglia che si prevede per l’apertura del conto base corrisponde ad un assegno previdenziale fino al massimo 18 mila euro. Questo beneficio prevede, naturalmente, che l’interessato non risulti titolare di più conti correnti. Secondo il regolamento TUB, il canone annuo di questo tipo di conto corrente prevede un importo ragionevole e coerente al fine dell’inclusione finanziaria. Lo stesso vale per i costi relativi alle operazioni di tipo aggiuntivo.

La tabella riassuntiva

Come abbiamo detto all’inizio, tale vantaggio si applica a condizione che le operazioni abbiano un limite stabilito. Ecco come famiglie e pensionati con reddito ISEE basso possono ottenere subito una importante agevolazione economica sul conto corrente. Per una migliore visione di insieme, proponiamo una tabella riassuntiva ed esplicativa dei vincoli che pone tale forma di conto corrente.

Servizi N. di operazioni all’anno per ISEE fino a 11.600 euro N. di operazioni all’anno per pensioni fino a 18.000 euro Prelievo di contanti allo sportello 6 12 Prelievo ATM della propria banca no limits No limits Prelievo ATM di altra banca 12 6 Elenco dei movimenti 6 6 Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA addebitati sul conto 12 6 Pagamenti in entrata tramite bonifico SEPA 36 no limits Operazioni con addebito circuito SEPA no limits no limits Versamento di contanti o assegni 12 6 Pagamenti con carta di debito no limits no limits Invio di informative periodiche es, estratto conto 4 4 Emissione o rinnovi della carta di debito 1 1 Comunicazioni di trasparenza 1 1

