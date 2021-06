Tutti gli amanti della natura e dell’escursionismo non dovrebbero perdersi questi percorsi veramente capaci di regalare bellissimi ricordi

Durante l’estate moltissimi italiani scelgono di darsi all’avventura, affrontando sentieri impervi al fine di potersi godere paesaggi incontaminati e selvaggi. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo, e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori alcuni percorsi veramente suggestivi in cui impegnarsi quest’estate.

Infatti, tutti gli amanti della natura e dell’escursionismo non dovrebbero perdersi questi percorsi estivi veramente capaci di regalare bellissimi ricordi. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una Regione tutta da scoprire

L’Abruzzo è una di quelle Regioni d’Italia che meriterebbe più attenzione da parte dei turisti italiani e non. Qui è infatti possibile godersi dell’ottima cucina (basti pensare ai famosissimi arrosticini), visitare dei parchi naturali mozzafiato e magnifici manieri antichi.

Ma soprattutto in questa Regione è possibile impegnarsi in alcuni percorsi che gli amanti delle escursioni non potranno che amare. Parliamo in particolare del percorso del Corno Grande e del Cammino dei Briganti. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Tutti gli amanti della natura e dell'escursionismo non dovrebbero perdersi questi percorsi estivi veramente capaci di regalare bellissimi ricordi

Il percorso del Corno Grande porterà i più appassionati a vivere un emozionante escursione della durata di otto ore circa. Sarà così possibile godersi una camminata a più di 2.000 metri sopra il livello del mare, perdendosi negli splendidi scenari del Gran Sasso.

Gli escursionisti più appassionati e volenterosi potrebbero invece cimentarsi in un percorso ben più lungo che si snoda tra Abruzzo e Lazio. Parliamo del Cammino dei Briganti, percorso di oltre 100 km che richiede all’incirca una settimana per poter essere portato a compimento.

Il percorso prende il nome dagli antichi briganti che infestavano la zona durante i giorni dell’Unità di Italia. Durante questa avventura sarà possibile visitare luoghi dalla natura incontaminata, piccoli borghi assonnati e castelli antichi. Un modo per vivere l’Abruzzo più verace scoprendone degli angoli poco conosciti e sicuramente meritevoli di essere visitati.

