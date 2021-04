Il bagno è una delle zone della casa che usiamo con più frequenza. Lo utilizziamo tutti i giorni e, per questo, è importante sapere come tenerlo pulito. Le pulizie tradizionali, spesso, non bastano, e quell’odore stantio e sgradevole rimane nell’aria.

È per questo motivo che abbiamo deciso di consigliare alcuni metodi molto semplici per riportare in bagno un profumo fresco e pulito. Per realizzare questi metodi, basteranno pochissimi euro e solo una manciata di minuti. Scopriamo insieme quali sono le 3 idee semplici e veloci per avere un bagno sempre profumato e gradevole.

Metodi naturali, che rispettano la salute

In questo articolo, consiglieremo solo metodi assolutamente naturali. Avere un bagno profumato a scapito della salute sarebbe insensato e controproducente. Iniziamo, quindi, con gli olii essenziali. Questi sono perfetti per restituire, all’aria della nostra casa, il profumo che merita.

In commercio sono disponibili diverse profumazioni: dalla lavanda, agli agrumi, alla menta e tanti altri. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione è accertarsi di acquistare una profumazione biologica al 100%. Dopodiché basterà versarne qualche goccia nel deumidificatore, e il gioco è fatto. Entrando in bagno sembrerà di entrare in una spa!

Il potpourri

È un insieme profumato di fiori secchi e olii essenziali. Si utilizza per dare profumo all’ambiente in cui viene posizionato. Solitamente il potpourri viene sistemato in sacchettini da mettere in cassetti, scatole o borse, oppure all’interno di ciotole, magari da tenere proprio in bagno.

Anche questa composizione è disponibile in diverse profumazioni e, oltre ad addolcire l’aria di casa, farà anche da decorazione, grazie al suo aspetto molto gradevole.

Le candele

Ecco un’altra idea perfetta per profumare il bagno, ma non solo. Le candele sono l’ideale per regalare un’ottima fragranza a tutta la casa. In bagno, specialmente, possono essere accese anche per creare l’atmosfera perfetta per un bagno rilassante. L’aromaterapia e la luce soffusa creeranno un ambiente magico e rigenerante.

Senza dimenticare che, una volta terminato il bagno, le candele avranno lasciato nella stanza un aroma molto piacevole che persisterà nel tempo. Ecco le 3 idee semplici e veloci per avere un bagno sempre profumato e gradevole.