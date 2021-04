In un altro precedente articolo, pubblicato su ProiezioniDiBorsa, abbiamo visto come la primavera porti inevitabilmente con sé i sintomi dell’allergia.

Ed abbiamo anche svelato un rimedio naturale, che può aiutarci ad alleviarli quando sono proprio insopportabili.

Quest’oggi invece, andremo a scoprire in che modo i fastidiosi sintomi dell’allergia spariranno, una volta installato in casa questo miracoloso elettrodomestico che migliorerà la qualità dell’aria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cos’è il purificatore d’aria e a cosa serve?

Chiamato anche depuratore d’aria, questo apparecchio elettrico consente di migliorare notevolmente la qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Da non confondere con condizionatore o deumidificatore, questo elettrodomestico è funzionale sia in casa, che in ufficio, o in qualsiasi altro ambiente in cui siamo.

Grazie alla tecnologia ed ai filtri interni, questo purificatore riesce a pulire l’aria, filtrando tutte le microparticelle allergeniche ed inquinanti.

Infatti, sono perfetti per eliminare polline, acari, polvere e muffe ed altre sostanze che possono essere irritanti per le vie aeree, come ad esempio il fumo.

E, oltre a ciò, sono molto utili anche in quelle abitazioni che sono più esposte allo smog.

Dove è meglio posizionarlo?

Una volta spiegato perché i fastidiosi sintomi dell’allergia spariranno, una volta installato in casa questo miracoloso elettrodomestico che migliorerà la qualità dell’aria, vediamo dove metterlo.

In base alle necessità ed ai luoghi in cui abbiamo bisogno di azionarli, esistono in commercio diverse tipologie e dimensioni di purificatori.

Ad esempio, quelli di dimensioni più ridotte sono ideali per esser posti in auto, o nei frigoriferi.

Mentre i depuratori di medie-grandi dimensioni possono essere usati negli ambienti domestici e di lavoro.

L’obiettivo è quello di posizionarli in quei locali, o stanze, dove è difficile garantire il riciclo di aria e l’esposizione alla luce solare.

Una volta individuati questi punti strategici non ci resta che metterli in funzione. È doveroso ricordare, infine, che c’è bisogno di una manutenzione periodica.

I filtri infatti andranno sempre puliti, con i prodotti idonei e più volte al mese, per esser certi che l’aria respirata sia sempre pulita.