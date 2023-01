Epifania, tutte le sciagure porta via per il Toro e questi altri 2 segni zodiacali finalmente al top

Inizio dell’anno in salita per alcuni segni che si ritrovano a combattere con vecchie questioni. Ma dopo un avvio incerto e dopo il 6 gennaio finalmente vedranno la luce alla fine del tunnel.

I primi giorni dell’anno non sono stati dei più rosei per tutto lo zodiaco. C’è chi è ancora a letto con la febbre, chi è rientrato già al lavoro e chi combatte vari acciacchi. Anche volendo stilare una lista dei buoni propositi è impossibile non pensare che già si parte male. Ma finalmente dopo il 6 gennaio le stelle si decidono a tornare dalla nostra parte. Per qualche segno ci sarà da aspettare qualche settimana in più, ma qualcun altro potrà già gioire da oggi.

Epifania, tutte le sciagure porta via per il Toro che riprende a sognare

Dopo le abbuffate delle feste natalizie è normale sentirsi un po’ giù di tono per tutti. Ma il Toro in particolare si sente proprio fiacco e poco stimolato in tutti i campi. Il rientro dalle ferie è vicino e segna un punto di svolta, finalmente. La routine che per tanti è limitante è ciò che fa recuperare le forze a questo segno di Terra. D’altronde è uno dei segni più ambiziosi dello zodiaco e dalla prossima settimana si sentirà di nuovo se stesso. Ritornano la carica e l’energia, tanto sul lavoro quanto nei rapporti di coppia. Cena romantica in vista per chi ha un partner e un incontro speciale per i single che farà scintille.

Pesci e Gemelli, occhio a non farsi abbindolare

Quando le cose cominciano ad andare bene ecco che si fanno vivi anche i “finti amici”. Meglio fare attenzione a chi facciamo rientrare nella nostra vita, potremmo avere brutte sorprese. Il mese di gennaio è quello della ripresa, sia economica che sentimentale, ma la cautela non è mai abbastanza. Ricordiamoci sempre che i veri amici si fanno vivi anche quando le cose non vanno bene. Attenzione anche sul lavoro, il capo avrà un occhio di riguardo per voi e premierà i vostri traguardi. Ma meglio diffidare di alcuni colleghi che pensano solo a sabotarvi.

Finiamo con i Gemelli, l’oroscopo prevedeva grandi cose già dalla fine dell’anno e finalmente ci siamo. I Gemelli in quest’ultimo periodo si sentivano perseguitati dalla sfortuna come se avessero una nuvoletta nera sulla testa. Spese su spese, una delusione in campo sentimentale e ciliegina sulla torta anche una brutta sorpresa in busta paga. Ma tutto si risolve, per fortuna, e ormai la risalita è partita e siamo pronti a spiccare il volo. Grandi soddisfazioni dal punto di vista finanziario porteranno ad una stabilità tanto agognata. Sull’amore c’è ancora da lavorare, ma una vecchia fiamma potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni.

Ecco che abbiamo visto che quest’anno l’Epifania, tutte le sciagure porta via per il Toro, i Pesci e i Gemelli. Quando verrà il turno degli altri segni? Seguiamo l’oroscopo settimanale per scoprirlo.