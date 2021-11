La Legge di Bilancio, che cambierà tante cose, verrà approvata entro fine dicembre. Tra una bozza e l’altra, si sono apportate diverse modifiche alle manovre tanto attese, come quelle relative al bonus casa. Qui illustreremo tutte le importanti novità su come cambia e chi potrà utilizzare il Superbonus al 110% nel 2022. Considerato che l’iniziativa finora è stata particolarmente dispendiosa per le finanze pubbliche, per il futuro si cercherà di ridurne gli oneri collegati. Anzitutto, il Superbonus, dovrebbe essere prorogato fino al 2025 ma con un’aliquota decrescente. Quindi, la possibilità di usufruirne al 110%, per effettuare lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, permarrebbe solo fino al 2023. Un’altra novità riguarderà le scadenze. Cioè, fino al 31 dicembre 2022, il beneficio riguarderà gli edifici unifamiliari di persone fisiche, ma solo a determinate condizioni.

Condizioni per l’accesso al Superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e altre novità

Le condizioni per l’accesso al Superbonus per le villette unifamiliari di persone fisiche, sono le seguenti:

1) la CILA deve essere presentata entro il 30 settembre 2021;

2) per interventi di demolizione e ricostruzione, la procedura per l’acquisizione del titolo abitativo, deve risultare già avviata entro il predetto termine;

3) è necessario un ISEE fino a 25.000 euro, per gli interventi da eseguire sulle villette adibite ad abitazione principale. La data del 30 settembre 2021, che funge da spartiacque, non vale in quest’ultimo caso. Infine, le cooperative, potranno chiedere il Superbonus fino al 2023, solo se avranno svolto il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023.

I lavori trainanti, invece rimarranno gli stessi e cioè:

1) cappotto termico;

2) sostituzione dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento;

3) lavori antisismici;

4) montaggio di pannelli solari e la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche. Un novità riguarda, la scadenza del 30 giugno 2022, per i pannelli solari e il fotovoltaico. Il tutto, con un tetto di spesa è pari a 48.000 euro.

Tutte le importanti novità su come cambia e chi potrà utilizzare il Superbonus al 110% nel 2022

L’alternativa tra cessione del credito e sconto in fattura, permarrà anche per il 2022. Si consideri, inoltre che nell’ultima versione della Legge di Bilancio, le due opzioni rimanevano anche per gli altri bonus edilizi. Si tratta, in particolare, del bonus ristrutturazione, eco e sismabonus e bonus facciate. Tuttavia, di contro, saranno ampliati i controlli dell’Agenzia delle Entrate relativamente al rispetto della normativa. In più, cambieranno le regole del visto di conformità, obbligo che verrà esteso anche agli altri bonus edilizi. Ciò, in caso di utilizzo dei benefici tramite sconto in fattura e cessione del credito. Invece, per il Superbonus 110%, detto visto sarà obbligatorio anche se si sceglierà la detrazione, nella dichiarazione dei redditi.