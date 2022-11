Le cronache finanziarie riportano le notizie delle acquisizioni del gruppo Campari che continua nella sua crescita mediante acquisizioni. Questo approccio alla crescita è la naturale conseguenza di una società che ha una situazione finanziaria molto buona che ha permesso una politica di sviluppo mediante acquisizioni. L’indice di liquidità è pari a circa 2. Inoltre, il rapporto tra debito e capitalizzazione si aggira intorno al 55%.

Solo qualche settimana fa Campari ha concluso un accordo per acquisire una quota iniziale del 70% di Wilderness Trail Distillery.

Ecco, quindi, spiegato perché quelle Campari non sono sicuramente azioni ad alto dividendo (gli utili vengono reinvestiti e non distribuiti). Tuttavia, nel corso degli anni hanno sempre assicurato ai propri investitori ottimi guadagni. Dopo la quotazione, infatti, nel lungo periodo hanno sempre offerto un buon ritorno. Basti pensare che, con lo storico a disposizione, un investimento a 10 anni ha una probabilità del 100% di dare un performance positiva. Il rendimento medio annuo è stato del 27% circa. Ovviamente, questi risultati non sono garanzia che possano ripetersi in futuro.

Per concludere, secondo il giudizio degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Non c’è due senza tre, battuta di arresto in arrivo per il titolo Campari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 18 novembre a quota 10,030 euro, in rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, dopo il ribasso di inizio anno, le quotazioni si stanno avvicinando per la terza volta all’area di resistenza a quota 10,545 euro (I obiettivo di prezzo). D’altra parte come recita l’antico proverbio non c’è due senza tre, ma questa volta un fallimento dei rialzisti potrebbe avere importanti conseguenze negative. Il titolo Campari, infatti, potrebbe ritornare in area 8 euro.

Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo i probabili obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 14,4 euro (III obiettivo di prezzo).