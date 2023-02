Profuma di popcorn questo grazioso villaggio immerso nella natura: scoprilo nel tuo prossimo viaggio!

In Svizzera ma a pochi km dall’Italia, si trova questo piccolissimo villaggio davvero suggestivo e immerso nella natura incontaminata della valle Onsernone. Lasciamoci catturare dalle sue bellezze che ci ruberanno subito il cuore. Scopriamo di quale paesino si tratta, cosa visitare e qual è la sua particolarità.

È necessario dare una rapida un’occhiata al calendario per rendersi conto che il 2023 è proprio l’anno dei ponti. Abbiamo due modi per sfruttare questi giorni di festa. Possiamo rimanere in casa, rilassarci, leggere un libro o guardare la nostra serie televisiva preferita. Oppure partire per un viaggio o una veloce uscita fuori porta.

Naturalmente la seconda opzione, per molti, è quella più allettante ed intrigante.

Non è sempre facile scegliere dove andare e cosa visitare. L’Italia è così ricca di luoghi interessanti che, spesso, per prendere una decisione è necessario uno studio accurato. In inverno, le mete di montagna sono le più gettonate ma anche le zone di mare, nella stagione fredda, possiedono un fascino tutto particolare.

Possiamo anche decidere di non rimanere in Italia e andare alla ricerca di posti meravigliosi e suggestivi in altri Paesi.

Profuma di popcorn questo grazioso villaggio che ti sorprenderà per la sua bellezza

Senza andare troppo lontano, la Svizzera potrebbe essere una meta da non sottovalutare.

Perfetta da vivere in inverno grazie alle sue attrezzatissime piste da sci. Ma anche durante la stagione primaverile ed estiva, ci permette di godere di una natura incontaminata, di visitare grandi città e piccoli borghi magici.

Proprio in Svizzera e a pochi km dall’Italia, troviamo Vergeletto una piccola frazione situata nella valle Onsernone. Questo grazioso villaggio è abitato da circa 60 persone.

Lontano dal caos cittadino e dal rumore del traffico, Vergeletto è un paesino completamente immerso nella natura incontaminata. È il punto di partenza ideale per delle magnifiche passeggiate.

Le tipiche case in pietra si mescolano perfettaemnte con l’ambiente selvaggio che circonda il villaggio.

Ti innamorerai subito di questo borgo magico e surreale, dove il tempo scorre molto lentamente ed è dettato dai ritmi della natura.

Un prodotto tipico molto particolare

Testimonianze, tradizioni e ricordi ci permettono di comprendere e immergerci pienamente nello spirito del villaggio.

Inaspettatamente Vergeletto profuma non solo di fiori e di erba, ma anche di popcorn. Può sembrare strano ed irreale ma è proprio così. Seguendo l’antica ricetta e utilizzando gli storici mulini, si produce, ancora oggi, la farina di mais (farina bóna). Questo

prodotto si ottiene macinando la granella tostata in precedenza.

Una valle da non perdere

Profuma di popcorn questo grazioso villaggio che, come scritto nelle righe precedenti, si trova nella valle Onsernone. Parliamo di una delle valli più belle e caratteristiche del Ticino. Questo luogo è perfetto per intraprendere delle bellissime escursioni. Troveremo fantastici percorsi che possono portare anche alle vette più alte.

Tra salite e discese incontreremo foreste, laghi limpidi e fiumiciattoli. Quindi,

oltre a visitare Vergeletto, non perdiamo l’occasione di scoprire questa magnifica valle.