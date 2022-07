Trucco semplicissmo per l’acqua sempre fredda nella bottiglia di plastica

Avere sempre con sé dell’acqua fresca è una delle maggiori sfide dell’estate. Molti hanno deciso di investire in una borraccia o bottiglia termica, che mantiene costante la temperatura dell’acqua anche per diverse ore. La borraccia però può essere pesante, richiede una pulizia accurata, e soprattutto spesso la dimentichiamo. Dunque, come fare per avere sempre con sé acqua fredda se siamo in vacanza e abbiamo dimenticato a casa la nostra bottiglia termica? Esiste un trucchetto molto semplice.

La bottiglia in congelatore

Il trucco è semplicissimo: consiste nel congelare una bottiglia piena a metà di acqua. L’altra metà verrà riempita con acqua fredda o a temperatura ambiente. In questo modo, avremo sempre dell’acqua fresca da bere, senza dover aspettare che l’intera bottiglia ghiacciata si scongeli. Ma vediamo nel dettaglio come utilizzare questo trucco.

Un trucco semplicissimo per l’acqua sempre fredda nella bottiglia di plastica

Per prima cosa, riempiamo a metà una bottiglia di plastica e mettiamola nel congelatore coricata. Facciamo attenzione che l’acqua non copra completamente il collo della bottiglia. Deve infatti rimanere spazio per riempire completamente la bottiglia con dell’acqua di rubinetto o di frigo, appena prima di uscire di casa. Se vogliamo, possiamo inclinare leggermente la bottiglia in modo che il collo resti sollevato.

Riempiamo completamente la bottiglia appena prima di uscire di casa

Quando siamo pronti a uscire di casa, prendiamo la bottiglia dal congelatore, e riempiamo lo spazio rimanente con acqua di frigo, oppure di rubinetto. In questo modo, il ghiaccio presente nella bottiglia terrà fresca l’acqua molto a lungo. Inoltre, non dovremo aspettare che il ghiaccio si sciolga per bere, come avremmo dovuto fare se avessimo congelato la bottiglia per interno. Ma attenzione, perché occorre qualche precauzione.

Non utilizziamo bottiglie di vetro

Quello della bottiglia riempita a metà e congelata è un trucco semplicissimo per l’acqua sempre fredda, ma attenzione: non utilizziamo bottiglie di vetro, che nel congelatore potrebbero creparsi o spaccarsi. Inoltre, è importante non riutilizzare troppe volte la stessa bottiglia di plastica. Se una bottiglia di plastica viene esposta al sole, infatti, rischia di rilasciare della plastica nell’acqua, che certamente non sarebbe salutare. È quindi sempre meglio utilizzare questo trucco come soluzione di emergenza, e investire in una buona bottiglia termica da portare sempre con sé durante la stagione estiva.

