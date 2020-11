Molti di noi hanno notato un fenomeno curioso negli ultimi anni. Nelle città di tutta Italia, e anche del mondo, sono comparse innumerevoli bottiglie di plastica piene d’acqua sui marciapiedi. Di solito vengono posizionate vicino allo stipite delle porte, fuori dai garage o agli angoli delle case.

L’uso di queste bottiglie è diventato comunissimo negli ultimi anni, tanto che non c’è città o paesino d’Italia dove non si vedano decine di queste bottiglie distribuite sui marciapiedi. Ma a che cosa servono? Perché sono comparse improvvisamente? Ecco la vera ragione per cui tutti mettono delle bottiglie d’acqua fuori dalla porta.

In teoria dovrebbero dissuadere cani e gatti

Secondo chi ha adottato questa curiosa abitudine, le bottiglie servono a tenere lontani cani e gatti, e in particolare a impedirgli di fare la pipì contro il muro. La bottiglia d’acqua dovrebbe quindi dissuadere i nostri amici pelosi dall’alzare la zampa contro lo stipite della nostra porta o l’angolo della nostra casa.

Il cane o il gatto, vedendo il proprio riflesso nella bottiglia, ne verrebbe spaventato, e quindi dovrebbe decidere di cercare un altro luogo dove fare i propri bisogni.

Secondo alcuni, le bottiglie piene d’acqua avrebbero invece un altro scopo: invitare i padroni a utilizzare l’acqua per pulire eventuali bisogni dei loro animali.

Ma qual è la verità? È vero che le bottiglie d’acqua non fanno fare la pipì a cani e gatti vicino alle case? Vediamo cosa dice la scienza.

Che cosa dice la scienza

Gli scienziati sono già giunti a un verdetto: le bottiglie d’acqua fuori dalla porta non hanno alcun effetto sulle abitudini igieniche dei nostri amici a quattro zampe. Si tratta di una diceria completamente inventata di cui è molto difficile stabilire l’origine, ma che si è diffusa come un’epidemia in tutto il mondo e anche in Italia.

Ecco la vera ragione per cui tutti mettono delle bottiglie d’acqua fuori dalla porta: perché credono alle leggende metropolitane. Per tenere lontana la pipì dei cani dalla nostra porta, purtroppo l’unica soluzione è educare i padroni. Per quanto riguarda i gatti, sembra incredibile, ma è possibile insegnargli a fare i bisogni nel water.