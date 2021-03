La bella stagione sta bussando alla porta e più va avanti, più sarà necessario fare il cambio dell’armadio. Ma non si sta parlando solo dei capi, ma anche delle scarpe, che in questo caso si trasformano in sandali.

Quando si tirano fuori i sandali dall’armadio questi hanno un bel problema: l’impronta del piede. Il piede scalzo tende a sudare e quindi tende anche a lasciare una bella impronta, che però tanto bella non è, anzi non lo è affatto. Per fortuna esiste un trucco geniale per rimuovere l’impronta del piede dai sandali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

L’impronta del piede

L’impronta del piede è normalissima se si sta parlando di un sandalo vecchio. Quasi nessuno sa però che in realtà queste macchie si possono tranquillamente lavare. E che quindi possono tranquillamente svanire e far tornare il sandalo come nuovo.

Trucco geniale per rimuovere l’impronta del piede dai sandali

Vediamo allora ora come fare e quali sono i giusti prodotti da usare. Prima cosa da fare è prendere i sandali. Poi un detergente spray per scarpe, si può usare anche quello per i tappeti, uno spazzolino con le setole morbide e uno straccio. Lo spazzolino ovviamente deve essere vecchio e non riutilizzabile.

Procedimento

Prendere lo spray e spruzzarne un pochino solo su una parte del sandalo. Questo serve per capire se il detergente usato va bene oppure no. Se la suola interna del sandalo non si rovina allora è possibile procedere.

Spruzzare su tutta la suola il prodotto fino a quando non è visibilmente bagnata. Attenzione a non esagerare però. Lasciare che il detergente per due minuti faccia il suo lavoro e che venga assorbito dal sandalo. La suola deve ancora essere bagnata, non si deve asciugare.

Lo spazzolino

Ora prendere lo spazzolino e lavarlo bene sotto l’acqua del rubinetto. Con lo spazzolino iniziare a grattare via lo sporco. Lavare di nuovo lo spazzolino e continuare a grattare via lo sporco. Continuare così fino a quando lo sporco non c’è più. Ora con lo straccio lucidare bene la scarpa ed ecco un trucco geniale per rimuovere l’impronta del piede dai sandali.

Approfondimento

Torna di moda questo fantastico colore per la primavera 2021