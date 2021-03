Sappiamo bene che lo smartphone ormai serve davvero a tutto. Telefono, calcolatrice, blocco note, e tantissime altre cose davvero utili. Ci aiuta persino a capire se siamo entrati in contatto con dei positivi al Covid, grazie all’app Immuni. Ma quello a cui pochi pensano è che c’è un altro modo con cui questo oggetto può proteggere la nostra salute. Vediamo quindi che il nostro telefono ci può tutelare dal Covid in una maniera davvero inaspettata.

Un contatto a rischio

Uno dei contatti più pericolosi che abbiamo è quello con il denaro contante. Pochi ci pensano, ma è qualcosa che potenzialmente decine di persone toccano in un breve tempo. L’OMS ha infatti consigliato a tutti di limitare il più possibile questo tipo di pagamento, per il bene collettivo. Per cui la cosa migliore è cercare di evitare qualunque tipo di pagamento in contanti, se non strettamente necessario.

Potremmo usare la carta di credito o il bancomat, certo. Ma queste a volte non sono contactless, e ci costringono ad inserirle nei POS. Ed il POS stesso può essere un forte veicolo di contagio, per cui teniamo le carte solo per quelle situazioni in cui non si può proprio pagare contactless.

La soluzione allora è chiara: perchè non usare il telefono per pagare?

Le app

Molti di noi hanno qualche idea di come si fa a pagare contactless usando lo smartphone. Si usano le app come Apple Pay e Google Play, si lega ad esse una carta in nostro possesso, e si paga direttamente con queste app, come fosse una carta contactless. Quando si paga, bisogna essere sicuri di aver attivato il pulsante “NFC” che permette al telefono di comunicare con i POS. I soldi ci verranno ovviamente scalati sulla carta collegata.

Stiamo però attenti che il telefono stesso può essere mezzo di contagio, e per questa ragione è bene sanificarlo sempre accuratamente. Certo bisogna stare attenti a pulirlo senza danneggiarlo.

Il nostro telefono ci può tutelare dal Covid in una maniera davvero inaspettata: trasformandosi in una carta contactless. Proviamolo per la nostra sicurezza.

