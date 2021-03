Tutti noi abbiamo il problema della pattumiera e degli odori che emette, sia che la teniamo sul balcone che in casa. L’accumulo di scorie porta inevitabilmente questo accessorio ad emettere sgradevoli odori, ancora di più con l’avvicinarsi della stagione calda. Ci sono molti metodi per evitare la formazione di odori, ma spesso prevedono l’utilizzo di costosi prodotti chimici.

Oggi vedremo in che modo possiamo mantenere la nostra pattumiera senza odori grazie a questo semplicissimo trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Un trucco a portata di mano

La pattumiera, si sa, è il luogo più sporco della casa. Con il diffondersi della raccolta porta a porta è difficile sbarazzarsi dell’immondizia quotidianamente, e spesso occorre aspettare alcuni giorni.

Innanzitutto dobbiamo avere un contenitore adatto, realizzato in plastiche non tossiche e facili da igienizzare. Poi dobbiamo ricordarci che si devono sempre utilizzare i sacchetti specifici.

Queste accortezze purtroppo non sono sufficienti, gli scarti della cucina producono inevitabilmente odori e liquami sgradevoli.

Se vogliamo evitare di dover pulire il contenitore della pattumiera ogni due giorni possiamo usare questo piccolo trucco.

Dobbiamo mettere nella parte inferiore del secchio, sotto al sacchetto, una manciata di sabbia della lettiera per gatti. Questi sali sono in grado non solo di assorbire l’umidità e lo sporco, ma hanno anche una potente azione deodorante.

Basterà cambiarla ogni due o tre settimane e ci scorderemo dei cattivi odori in casa.

Pattumiera senza odori grazie a questo semplicissimo trucco

Il trucco della lettiera è molto efficace, economico e pratico e totalmente naturale. La lettiera infatti è formata da semplicissima sabbia, a volte arricchita da enzimi attivi antiodore. Con un oggetto che già abbiamo in casa risolveremo un annoso problema casalingo, in una semplice mossa.

Grazie a questo semplicissimo trucco la nostra casa sarà sempre deodorata e profumata.

In questo articolo troviamo un buon trucco per proteggere i balconi dai gatti.