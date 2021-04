Il marmo regala eleganza, lusso e sofisticatezza alla casa. Questo prezioso materiale si può trovare un po’ ovunque nel nostro appartamento. Ad esempio è possibile farci il top della cucina, oppure si possono acquistare tavolini o tavoli ed è possibile farci anche il pavimento. Il marmo si può trovare anche come decoro, e quindi perché no, come oggetto di design da mettere sui mobili.

Materiale bello ma delicato

Insomma il marmo è veramente un materiale poliedrico che si può usare in moltissimi modi. È però molto delicato, quindi è sempre opportuno fare molta attenzione a quali prodotti si usano per la pulizia, soprattutto se ad esempio si ha il pavimento in marmo o il tavolo.

La pulizia

Per pulire grandi superfici si possono usare i prodotti specifici per il marmo e passa la paura, ma se questo dovesse macchiarsi? Vediamo un trucco geniale per rimuovere le macchie dal marmo naturale e farlo tornare brillante. Magari abbiamo ospiti a prendere il caffè e sbadatamente uno di questi rovescia il caffè sul nostro tavolino in marmo. Bisogna allora subito corre ai ripari senza perdere nemmeno un minuto.

Trucco geniale per rimuovere le macchie dal marmo naturale e farlo tornare brillante

Quello che occorre prendere, per rimuovere le macchie dal marmo, è una ciotola con dell’acqua tiepida e del lievito in polvere. Aggiungiamo il lievito all’acqua e poi immergiamo una spugna in questa e ora passiamola sulla macchia. Ripetiamo l’operazione fino a quando la macchia di caffè o di qualsiasi altro liquido non è stata completamente assorbita dalla spugna.

Una volta che il marmo naturale è completamente pulito allora ora possiamo asciugare la superficie con un altro panno asciutto. L’asciugatura è importante perché così si evita la creazione di fastidiosi aloni. Se si passa uno straccio per asciugare, non vi saranno più aloni. Ed ecco spiegato come rimuovere le macchie dal marmo naturale.

