Se il giallo incrostato del WC è impossibile da rimuovere allora non ci resta che provare questa soluzione. Sarà un rimedio da usare una volta ogni tanto, non è assolutamente da prendere in considerazione come pulizia quotidiana.

Nel water, soprattutto sulla zona dove vi è lo scolo dell’acqua quando si scarica, si può formare una bella incrostazione di calcare che non va via praticamente con nulla. Ma in realtà qualcosa c’è.

Nemmeno la candeggina riesce a vincere

Abbiamo veramente provato di tutto, sia i soliti rimedi naturali (mixati e non), sia solo prodotti chimici. Nulla, l’incrostazione è ancora lì. Abbiamo provato anche a lasciare la candeggina nel WC per una notte, ma nulla; sembra proprio che il calcare abbia trovato il suo luogo preferito in cui stare.

Se il giallo incrostato del WC è impossibile da rimuovere allora non ci resta che provare questa soluzione

In realtà c’è un modo per togliere il giallo incrostato. Vediamo allora come fare. Dato che si maneggerà un prodotto acido, bisogna fare molta attenzione a come ci si muove. Usiamo sempre guanti di gomma lunghi per evitare il contatto tra acido e corpo.

L’acido tamponato

Ora che abbiamo preso le necessarie misure di sicurezza, prendiamo una spugna bella grande. Svuotiamo il water dall’acqua presente, e su un lato della spugna versiamo un po’ di acido tamponato. Ora incastriamo la spugna nel water sopra l’incrostazione e lasciamo agire per circa dieci o quindici minuti.

E ora?

Ora rimuoviamo la spugna, sempre con i guanti, e con la scopa del WC grattiamo via lo sporco. L’acido tamponato è un rimedio veramente vincente perché rimuove praticamente qualsiasi tipo d’incrostazione e rispetta il materiale. In commercio esistono anche tipologie profumate, in questo modo mentre si pulisce, si avrà in bagno anche un buon profumo. Quindi water bianco e profumato grazie solo ad un semplice prodotto.

Approfondimento

